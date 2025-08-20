Tòa tháp Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM có thể tạo ra kỷ lục?

Tòa tháp Saigon Marina IFC (Trung tâm Tài chính Quốc tế Sài Gòn Marina) vừa chính thức khánh thành vào ngày 19-8, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM.

Đây là một trong 80 công trình trọng điểm được khánh thành, khởi công để chào mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025). Tòa tháp cung cấp cơ sở vật chất tiêu chuẩn cho các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và nhà đầu tư toàn cầu, mở đầu cho lộ trình hiện thực hóa Trung tâm Tài chính Quốc tế của thành phố theo Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội.

Saigon Marina IFC có chiều cao 240 mét, gồm 55 tầng. Đây là một dự án mới vừa được khánh thành và đã thay thế Vietcombank Tower để trở thành tòa tháp cao thứ 3 tại TP.HCM. Tòa tháp Vietcombank Tower có chiều cao 206 mét, gồm 35 tầng. Ảnh: PM

Với chiều cao 55 tầng và tổng diện tích sàn hơn 106.000 m2, Saigon Marina IFC hiện là tòa nhà cao thứ ba tại TP.HCM.

Những kỷ vật của cha ông được trưng bày trang trọng ngay sảnh tòa tháp Saigon Marina IFC. Ảnh: PM

Hiện, tại TP.HCM, Landmark 81 có chiều cao 461,2 mét, gồm 81 tầng. Đây là tòa nhà cao nhất Việt Nam và thuộc top những tòa nhà cao nhất thế giới. Tòa tháp cao thứ 2 là Bitexco Financial Tower, với chiều cao 262 mét, gồm 68 tầng. Tòa nhà này từng giữ vị trí cao nhất Việt Nam trước khi bị Landmark 81 vượt qua.

Bitexco Financial Tower, với chiều cao 262 mét, gồm 68 tầng là tòa tháp cao thứ 2 tại TP.HCM. Ảnh: PM

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt Tòa tháp Saigon Marina IFC, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá, tòa tháp 55 tầng Saigon Marina IFC là công trình khánh thành đầu tiên thuộc vùng Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM, khởi đầu cho việc hiện thực hóa Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội về xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Landmark 81 có chiều cao 461,2m, gồm 81 tầng và cũng là tòa tháp cao nhất TP.HCM tính đến thời điểm này. Ảnh: PM

Ngày nay, TP.HCM đã là một siêu đô thị hiện đại, năng động, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Trong bức tranh phát triển ấy, Saigon Marina IFC nổi bật như một trong những công trình tiêu biểu đầy ý nghĩa, cùng thành phố vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế là đầu tàu kinh tế của cả nước.

Từ tầng cao của Saigon Marina IFC có thể nhìn thấy toàn cảnh Thủ Thiêm và những công trình trọng điểm của TP.HCM. Ảnh: PM

Saigon Marina IFC không chỉ là một công trình kiến trúc hiện đại, xanh và bền vững, mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn mình của TP.HCM.

Đây sẽ là nơi hội tụ của các tập đoàn đa quốc gia, định chế tài chính, lãnh sự quán và doanh nghiệp trong nước, góp phần khẳng định TP.HCM là trái tim kinh tế – tài chính của Việt Nam, kết nối mạnh mẽ với khu vực và thế giới.