Ông Trump nêu lý do để các lãnh đạo châu Âu chờ khi gọi điện cho ông Putin

Ông Trump họp với các lãnh đạo châu Âu, Ukraine ở Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images.

“Tôi không muốn gọi điện cho ông Putin trước mặt các lãnh đạo châu Âu. Tôi nghĩ làm như vậy là thiếu tôn trọng Tổng thống Putin. Tôi sẽ không làm như vậy, bởi vì giữa Nga và châu Âu chưa có mối quan hệ nồng ấm trở lại”, ông Trump nói trong chương trình “Fox & Friends” của đài Fox News.

“Thực tế là Tổng thống Putin khi đó cũng không muốn nói chuyện với các lãnh đạo châu Âu. Ý tôi là đó là một phần vấn đề”, ông Trump nói thêm.

Trả lời trên đài Fox News, ông Trump xác nhận đã tạm dừng họp giữa chừng để gọi điện cho ông Putin. Ông Trump nói với các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine rằng mình sang một phòng khác để gọi điện cho ông Putin.

Ông Trump không giải thích lý do gọi cho ông Putin vào giữa cuộc họp, mà không phải là sau khi cuộc họp với các lãnh đạo châu Âu kết thúc. Dường như ông Trump muốn gọi ngay cho ông Putin vì lúc đó ở Moscow đã sang ngày mới.

“Tôi biết là mình sẽ gọi cho ông Putin. Tổng thống Nga cũng chờ tôi gọi, khi tôi điện cho ông ấy thì đã là 1 giờ sáng ở Moscow”, ông Trump nói trên đài Fox News.

“Ông ấy nhận cuộc gọi một cách vui vẻ. Chúng tôi đã có cuộc gọi rất tốt. Tôi nói với ông ấy về việc sắp xếp một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Ukraine và Nga. Tôi cũng nói về việc sau cuộc gặp thượng đỉnh đó, nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, tôi cũng sẽ gặp cả hai lãnh đạo Nga và Ukraine. Chúng tôi khi đó sẽ kết thúc xung đột ở Ukraine”, ông Trump nói thêm.

Ông Trump cũng đề cập sự nhượng bộ của ông Zelensky là điều quan trọng để các bên đạt được một thỏa thuận. “Cần có sự hợp tác bởi nếu không chúng ta chỉ đang phí thời gian. Tôi không muốn làm những điều không đâu. Tôi muốn chấm dứt xung đột”, ông Trump nói trên đài Fox News.

“Tôi cũng hy vọng Tổng thống Putin sẽ làm tốt. Nếu không, tình hình sẽ rất khó khăn. Và tôi hy vọng Tổng thống Zelensky, sẽ làm những gì ông ấy phải làm. Ông ấy cũng phải thể hiện sự linh hoạt”, ông Trump nói, ám chỉ việc ông Zelensky cần chấp nhận trao đổi lãnh thổ với Nga.

Nga hiện chưa chính thức xác nhận cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky.