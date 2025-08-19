Ông Zelensky nhượng bộ về lãnh thổ?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời họp báo bên ngoài Nhà Trắng. Ảnh: Picture Alliance.

“Vấn đề lãnh thổ là điều sẽ được đàm phán giữa tôi và Tổng thống Nga Putin. Các bảo đảm an ninh nhiều khả năng sẽ được chúng tôi thảo luận với các đối tác”, ông Zelensky nói bên ngoài Nhà Trắng sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các lãnh đạo châu Âu.

Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẵn sàng cho các cuộc đàm phán không kèm điều kiện với Nga. “Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi hình thức, các cuộc gặp ở cấp lãnh đạo. Nếu Ukraine đặt ra điều kiện thì phía Nga sẽ có hàng trăm điều kiện khác. Vì vậy, tôi tin rằng chúng ta phải gặp nhau mà không kèm điều kiện”, ông Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, việc Ukraine đánh mất lãnh thổ không hoàn toàn là vấn đề giao tranh quân sự. Năm 2014, Nga kiểm soát bán đảo Crimea trong khi quân đội Ukraine không phản kháng. Trong những ngày đầu xung đột năm 2022, lực lượng Nga tiến vào các khu vực miền nam và miền trung Ukraine mà không gặp phải bất cứ sự kháng cự nào. Giao tranh chỉ thực sự diễn ra tại một số điểm nóng ở vùng Kharkiv, Kherson và Donetsk.

“Có các khu vực ở miền đông và cả Crimea không bị đối phương kiểm soát trong đụng độ quân sự. Không thể nói các khu vực này rơi vào tay Nga chỉ vì ‘họ có một quân đội mạnh hơn’”, ông Zelensky nói.

Trước cuộc họp ở Nhà Trắng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề cập khả năng Ukraine phải thừa nhận mất lãnh thổ vì đây là kết quả của các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, ông Macron nhấn mạnh điều đó không có nghĩa là Ukraine phải công nhận về mặt pháp lý.

Tuyên bố mới hôm 18/8 đánh dấu sự nhượng bộ của ông Zelensky. Trước đây, ông Zelensky từng khẳng định vấn đề lãnh thổ là điều không thể đem ra đàm phán.

Nga hiện chưa lên tiếng bình luận, cũng chưa phản hồi việc ông Trump cho biết đang sắp xếp một cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai lãnh đạo Nga và Ukraine.

Về mặt tài chính, ông Zelensky thừa nhận Ukraine cần thêm nguồn lực để duy trì ngân sách và sản xuất trong nước, đặc biệt là sản xuất vũ khí. Ông nói Washington đã đồng ý mua máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, qua đó giúp hỗ trợ sản xuất nội địa.

Trước đó, ngày 15/8, ông Trump đã gặp ông Putin tại Alaska, và đến 18/8 tiếp tục hội kiến với ông Zelensky tại Nhà Trắng. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông dự định tổ chức một cuộc gặp song phương giữa ông Zelensky và ông Putin, sau đó là một cuộc họp ba bên.

Mỹ và các đồng minh châu Âu của Ukraine hiện ủng hộ một giải pháp đảm bảo an ninh cho Kiev. Nhưng cụ thể đảm bảo an ninh theo hình thức nào thì chưa được các bên thống nhất.

“Ukraine không đơn độc, và điều quan trọng là chúng tôi có sự hậu thuẫn mạnh mẽ như vậy”, ông Zelensky nói với báo giới.