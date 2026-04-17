Israel phá hủy cây cầu huyết mạch, cô lập miền Nam Lebanon

Sau khi cuộc xung đột Israel và Hezbollah tái bùng phát từ đầu tháng 3/2026, Israel đã phá hủy hàng loạt cây cầu bắc qua sông Litani, nối miền Nam Lebanon với phần còn lại của nước này, đồng thời nhiều lần tuyên bố sẽ tạo ra “vùng đệm” tại miền Nam Lebanon kéo dài đến sông Litani.

Ngoài phá hủy cây cầu cuối cùng nối miền Nam Lebanon với phần còn lại của nước này, các cuộc tấn công của Israel trong hôm nay, cũng nhằm vào tuyến đường nối Thủ đô Beirut của Lebanon với Thủ đô Damascus của Syria, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo các nhà lãnh đạo Israel và Lebanon dự kiến ​​sẽ có cuộc điện đàm trực tiếp trong hôm nay sau gần 34 năm. Tuy nhiên, phía Lebanon chưa xác nhận về việc điện đàm với Israel.

Trong một phát biểu đưa ra sau đó, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun nhấn mạnh tầm quan trọng của một thỏa thuận ngừng bắn trong bất kỳ cuộc đàm phán nào với Israel. Ông Joseph Aoun cũng nhắc lại việc kiểm soát vũ khí của nhà nước, tức là giải giáp các nhóm vũ trang, trong đó có Hezbollah.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf cũng khẳng định lệnh ngừng bắn ở Lebanon quan trọng không kém so với ở Iran, trong cuộc điện đàm diễn ra hôm nay với người đồng cấp Lebanon Nabih Berri.