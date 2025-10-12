Quốc gia đầu tiên trực chiến phi đội máy bay không người lái tàng hình

Ảnh vệ tinh hé lộ các máy bay chiến đấu không người lái GJ-11 của Trung Quốc xuất hiện tại căn cứ ở Tây Tạng. Ảnh: Planet Labs.

Theo tạp chí quân sự Military Watch, đây là phi đội máy bay chiến đấu không người lái tàng hình đầu tiên trên thế giới được đưa vào trực chiến, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc trong lĩnh vực máy bay không người lái (UAV).

Hình ảnh vệ tinh được chụp gần đây xác nhận việc phi đội này đã được biên chế hoạt động, cho thấy Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới trong việc hiện thực hóa loại hình chiến đấu cơ tự hành.

Thông tin xuất hiện trong bối cảnh Bắc Kinh cũng đang ở giai đoạn cuối cùng để đưa vào biên chế dòng tiêm kích thế hệ thứ 6 đầu tiên trên thế giới – bước tiến được cho là sẽ giúp nước này đạt vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực hàng không quân sự thế hệ mới.

Máy bay chiến đấu không người lái tàng hình GJ-11 xuất hiện lần đầu kể từ năm 2018 và gần nhất là trong lễ duyệt binh vào tháng 9/2025. GJ-11 hiện vận hành theo cơ chế bán tự động và trong tương lai có thể tự hành hoàn toàn. Hình ảnh do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố năm 2022 cho thấy GJ-11 có thể phối hợp tác chiến cùng các tiêm kích J-20, trong đó J-20 đóng vai trò chỉ huy.

GJ-11 xuất hiện trong lễ duyệt binh ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh vào tháng 9/2025. Ảnh: Military Watch.

GJ-11 có thiết kế tương tự oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider của Mỹ, nhằm giảm tối đa tín hiệu phản xạ radar. Tuy nhiên, dạng thiết kế này thường khiến tốc độ và khả năng cơ động bị hạn chế. Dù được xác nhận có khoang vũ khí bên trong khá lớn, các loại vũ khí trang bị cho GJ-11 hiện vẫn chưa được công bố chính thức.

Một số nguồn tin cho rằng GJ-11 có thể mang theo tên lửa không đối không tầm xa PL-15, cho phép tấn công ở khoảng cách rất xa. Ngoài ra, máy bay cũng có thể có khả năng mang tên lửa hành trình hoặc tên lửa chống radar.

So với các tiêm kích có người lái, chi phí bảo dưỡng và duy trì vận hành của máy bay chiến đấu không người lái dự kiến chỉ bằng một phần nhỏ. Việc loại bỏ buồng lái người giúp thiết kế thân máy bay gọn hơn, tiết kiệm trọng lượng và tối ưu khí động học. Tuy nhiên, việc thiếu các cảm biến có thể tái tạo tầm nhìn như mắt người cùng giới hạn của trí tuệ nhân tạo hiện nay vẫn là rào cản lớn, khiến dòng máy bay không người lái cỡ lớn hiện nay khó thể thay thế hoàn toàn các tiêm kích truyền thống.