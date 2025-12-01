Cháy lớn ở Nhà máy bia Hà Nội Habeco

Đại diện Công an phường Ngọc Hà (Hà Nội) xác nhận vụ cháy và cho biết lực lượng công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đến thời điểm hiện tại, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã được huy động đến hiện trường, triển khai các biện pháp dập lửa.

Đến 8h40, lực lượng cứu hỏa vẫn đang tiếp tục phun nước làm mát bên trong hiện trường vụ cháy.

Toàn bộ mái tôn của tòa nhà đã bị vặn xoắn, có chỗ bị đổ sập

Một mảnh tôn bay sang ngõ bên cạnh, nhân viên của Công ty Điện lực đang khắc phục dây bị đứt

*Tiếp tục cập nhật