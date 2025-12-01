Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Cháy lớn ở Nhà máy bia Hà Nội Habeco

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sáng 1/12, một vụ hỏa hoạn bùng phát tại Nhà máy Bia Hà Nội Habeco (số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Hà Nội).

Đại diện Công an phường Ngọc Hà (Hà Nội) xác nhận vụ cháy và cho biết lực lượng công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đến thời điểm hiện tại, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.

Cháy lớn ở Nhà máy bia Hà Nội Habeco - 1

Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã được huy động đến hiện trường, triển khai các biện pháp dập lửa.

Đến 8h40, lực lượng cứu hỏa vẫn đang tiếp tục phun nước làm mát bên trong hiện trường vụ cháy.

Cháy lớn ở Nhà máy bia Hà Nội Habeco - 2

Toàn bộ mái tôn của tòa nhà đã bị vặn xoắn, có chỗ bị đổ sập

Toàn bộ mái tôn của tòa nhà đã bị vặn xoắn, có chỗ bị đổ sập

Cháy lớn ở Nhà máy bia Hà Nội Habeco - 4

Một mảnh tôn bay sang ngõ bên cạnh, nhân viên của Công ty Điện lực đang khắc phục dây bị đứt

Một mảnh tôn bay sang ngõ bên cạnh, nhân viên của Công ty Điện lực đang khắc phục dây bị đứt

*Tiếp tục cập nhật

Cháy biệt thự ở Hà Nội
Cháy biệt thự ở Hà Nội

Tối 29/11, một vụ cháy xảy ra tại tầng 2 của biệt thự số 1-4 New House Xa La (phường Hà Đông, Hà Nội). Cảnh sát đã điều động 4 xe chữa cháy đến hiện...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đình Hiếu ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/12/2025 07:56 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời sự Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN