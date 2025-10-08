Phi công Trung Quốc khoe 'khóa cùng lúc hai tiêm kích tàng hình nước ngoài'

Trong phim tài liệu do đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV phát sóng tuần trước, phi công Li Chao kể lại cuộc chạm trán "hai chiến đấu cơ tàng hình nước ngoài" khi làm nhiệm vụ huấn luyện ven biển với tiêm kích đa năng J-16 hồi năm 2024.

"Biên đội máy bay tàng hình hướng thẳng về phía chúng tôi với mục đích rõ ràng là khiêu khích. Lựa chọn duy nhất là ngăn chặn họ, do phía sau là ranh giới quốc gia", Li nói.

Li tuyên bố đã bám bắt được một máy bay trong lần chạm mặt đầu tiên, chiếc còn lại cũng khóa mục tiêu ngược vào chiến đấu cơ của Li.

Phi công Li Chao trong ảnh đăng ngày 2/10. Ảnh: CCTV

Phi công Trung Quốc sau đó kéo mũi tiêm kích, thực hiện động tác nhào lộn xoắn và bay lộn ngược trên tiêm kích đối phương. "Ở thời điểm đó, kính buồng lái của tôi chỉ cách nắp kính đối phương khoảng 10-15 m. Sau khi thực hiện xong động tác này, tôi đã cùng lúc khóa mục tiêu vào cả hai tiêm kích nước ngoài. Cuối cùng họ phải rút đi", Li nói.

CCTV nói rằng đây là lần chạm trán duy nhất và chiến đấu cơ tàng hình nước ngoài không còn xuất hiện ở vùng biển ven bờ Trung Quốc.

Li không tiết lộ tiêm kích nước ngoài là mẫu nào, song bình luận viên Sumit Ahlawat của chuyên trang quân sự Eurasian Times nhận định chúng là chiến đấu cơ F-22 hoặc F-35. Hai mẫu tiêm kích này thường xuyên được Mỹ và đồng minh triển khai ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để huấn luyện, diễn tập và tuần tra.

Một số nhà phân tích đặt nghi vấn về tính xác thực của thông tin "J-16 khóa mục tiêu cùng lúc hai tiêm kích tàng hình" do phi công Trung Quốc công bố.

Ahlawat cho biết về lý thuyết, tiêm kích thế hệ 4,5 như J-16 vẫn có khả năng bám bắt những mục tiêu có diện tích phản xạ radar (RCS) nhỏ như F-22 và F-35, nhất là ở khoảng cách gần như Li Chao mô tả.

Ahlawat cũng lưu ý rằng J-16 cũng có thể sử dụng tổ hợp trinh sát và bám bắt hồng ngoại (IRST) để khóa mục tiêu vào tiêm kích tàng hình.

"Tiêm kích tàng hình được tối ưu để khó bị phát hiện ở góc trực diện, song vẫn có nguy cơ lộ diện từ mặt sau hoặc hai bên sườn. Nếu chiến đấu cơ thế hệ 4 cơ động để tiếp cận từ góc không phải chính diện, radar của nó đủ sức phát hiện máy bay tàng hình", Ahlawat cho biết.

Tiêm kích J-16 Trung Quốc bay biểu diễn tại triển lãm hàng không Chu Hải tháng 11/2024. Ảnh: AFP

J-16 là tiêm kích đa năng do Trung Quốc tự chế tạo, dựa trên thiết kế sao chép từ dòng Su-27 và Su-30MKK mua từ Nga. Dòng máy bay ra mắt vào năm 2013, lần đầu xuất hiện công khai trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 90 năm thành lập quân đội Trung Quốc hồi giữa năm 2017.

J-16 được trang bị hệ thống radar và IRST nội địa của Trung Quốc. Đây cũng là tiêm kích đầu tiên có thể mang đầy đủ vũ khí do Trung Quốc chế tạo như tên lửa diệt hạm, đối không, tên lửa hành trình đối đất, bom thông minh dẫn đường bằng vệ tinh và các thiết bị đối kháng điện tử.

Một số chuyên gia hàng không đánh giá J-16 có uy lực tương đương mẫu Su-30M2 Nga và F-15E Strike Eagle Mỹ, nhờ khả năng tấn công chính xác mục tiêu mặt đất. Bắc Kinh đang vận hành khoảng 300 chiếc J-16 và một đơn vị J-16D chuyên về tác chiến điện tử, tương tự dòng EA-18G Growler của Mỹ.