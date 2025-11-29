Tiêm kích Mirage Ukraine khiến tên lửa Nga gần như 'tắt điện'

Trong video được Không quân Ukraine công bố hôm 26/11, phi công Mirage 2000-5 và các kỹ thuật viên của anh xuất hiện trên một đường băng tiền phương, chia sẻ về khả năng chiến đấu của loại máy bay thế hệ thứ tư này. Danh tính của phi công được giữ kín, gương mặt bị che để đảm bảo an toàn.

Phi công Ukraine lái máy bay Mirage. (Nguồn: Không quân Ukraine)

"Khả năng đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa của đối phương đạt đến 98%. Đây là con số thực sự ấn tượng", phi công nói khi ngồi trong buồng lái Mirage 2000-5 một chỗ ngồi.

Ukraine hiện dự kiến sẽ nhận tổng cộng khoảng 20 chiếc Mirage 2000 cũ của Pháp – những máy bay đã dần được rút khỏi biên chế. Tuy nhiên hiện tại Kiev chỉ có khoảng 5–6 chiếc, sau khi một máy bay bị mất vào tháng 7.

Các chiến đấu cơ phương Tây này được Ukraine ưu tiên dùng trong nhiệm vụ phòng không, đặc biệt là đánh chặn tên lửa hành trình – mối đe dọa thường xuyên từ Nga.

Tên lửa Magic 2 – 'Át chủ bài' cho nhiệm vụ phòng không

Kỹ thuật viên Dmytro đã giới thiệu với máy quay loại vũ khí chính của Mirage 2000 trong nhiệm vụ đánh chặn: tên lửa không đối không tầm ngắn Magic 2, dẫn đường bằng hồng ngoại.

"Nó hoạt động cực kỳ hiệu quả. Tỷ lệ tiêu diệt mục tiêu gần như đạt 100%", Dmytro nói khi chạm tay vào quả tên lửa.

Không quân Ukraine cũng công bố một số đoạn phim từ camera buồng lái, cho thấy chính các tiêm kích Mirage 2000 đã bắn hạ mục tiêu trong thực chiến.

Theo phi hành đoàn, chiếc Mirage 2000 của họ đã tiêu diệt ít nhất 12 tên lửa hành trình Kh-101 – loại tên lửa tầm xa cận âm phóng từ máy bay ném bom Nga. "Trên khung thân chỉ đánh dấu sáu chiến công, nhưng thực tế còn nhiều hơn thế", Dmytro chia sẻ.

Phi hành đoàn cho biết nơi họ ghi hình là sân bay thứ ba họ phải chuyển tới chỉ trong vòng một tuần. Đây chính là chiến thuật phân tán máy bay mà Ukraine đang áp dụng để tránh bị Nga theo dõi và tập kích, không để máy bay quay về một căn cứ cố định.

Cần nhiều vũ khí tầm xa hơn

Dù đánh giá cao Mirage 2000, phi công và kỹ thuật viên đều cho rằng Ukraine cần thêm lựa chọn tên lửa tầm trung hoặc tầm xa để đối phó lượng lớn UAV và tên lửa mà Nga liên tục phóng vào nước này.

Magic 2 dù hiệu quả, nhưng là loại tên lửa tầm ngắn từ thập niên 1980. Phi công nói Ukraine cần "một loại vũ khí cân bằng giữa hiệu quả và chi phí" để chống đỡ các đợt tấn công quy mô lớn của Nga.

Moscow đã nhiều lần phóng hàng trăm tên lửa và UAV tầm xa vào Ukraine, thường tạm dừng để tích trữ đạn rồi mở lại các đợt không kích lớn.

Trong video, phi công cũng đề cập đến khả năng chuyển loại sang Rafale – tiêm kích hiện đại hàng đầu của Pháp. "Vì Mirage và Rafale đều do Pháp sản xuất, quá trình đào tạo lại sẽ nhanh hơn nhiều so với chuyển sang máy bay của quốc gia khác", anh nói.

Rafale nằm trong danh sách ưu tiên của Ukraine để tái thiết lực lượng không quân trong thập niên tới hoặc lâu hơn. Đầu tháng 11, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo Ukraine đã ký thỏa thuận mua tới 100 chiếc Rafale F4, dự kiến hoàn tất trước cuối năm 2035.

Nếu thỏa thuận tiến triển, Ukraine sẽ trở thành một khách hàng lớn của Dassault – dù chưa chắc Kiev sẽ mua đủ 100 chiếc. Ngoài Rafale, Ukraine cũng dự định đưa F-16 Fighting Falcon của Mỹ và JAS 39 Gripen của Thụy Điển vào biên chế trong tương lai.