Quân đội Syria tham chiến chống Thổ Nhĩ Kỳ, ngả về người Kurd?

Thứ Hai, ngày 14/10/2019 09:10 AM (GMT+7)

Chính quyền người Kurd ở phía bắc Syria thông báo đã đạt thỏa thuận với chính phủ Damascus về việc đưa quân đội Syria ngăn chặn đà tiến quân của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd ở Syria Sự kiện:

Quân đội Syria tiến lên phía bắc đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo hãng thông tấn SANA, quân đội Syria đã quyết định tham chiến khi điều động binh sĩ tới đương đầu với "cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ" ở miền bắc. Điều này đánh dấu một bước leo thang mới tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy hiểm trong khu vực.

Chính quyền người Kurd tuyên bố quân đội Syria được điều động đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria để hỗ trợ lực lượng dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo. Lực lượng này trong những ngày qua trở thành mục tiêu của binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang đóng quân dọc theo biên giới với Syria.

Cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn giữa chính quyền Damascus và người Kurd. Ahmed Suleiman, một thành viên cấp cao trong Đảng Dân chủ Tiến bộ người Kurd tại Syria, nói rằng cuộc đàm phán diễn ra tại Căn cứ Không quân Hmeimim của Nga ở thành phố Latakia.

Ngày 13.10, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã nắm quyền kiểm soát các thị trấn chiến lược Ras al-Ayn và Tal Abyad từ tay lực lượng người Kurd, tiến sâu vào lãnh thổ Syria, truyền thông khu vực đưa tin.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện chưa đưa ra phản ứng với việc quân đội Syria trực tiếp tham chiến. Ankara nói chiến dịch quân sự phát động trong 5 ngày qua đã tiêu diệt hơn “400 kẻ khủng bố”, trong khi người Kurd nói đã tiêu diệt 75 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ.

Người Kurd hiện đang kiểm soát khoảng 30% lãnh thổ Syria và không được chính phủ Damascus công nhận là chính quyền hợp pháp. Đa phần lãnh thổ do người Kurd kiểm soát từng là do chiếm được từ tay phiến quân Hồi giáo IS, với sự yểm trợ của Mỹ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố muốn thiết lập “vùng an toàn” trải dài 30-35km vào sâu trong Syria, với chiều rộng từ Kobani đến Hasakeh, khoảng 440km.