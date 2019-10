Thổ Nhĩ Kỳ đánh đồng minh Mỹ, 7 vạn người của khủng bố IS sẽ thoát tù tràn ra ngoài?

Thứ Sáu, ngày 11/10/2019 09:15 AM (GMT+7)

Người Kurd, đồng minh mới bị Mỹ bỏ rơi, nói nguồn lực của họ không đủ để giám sát 70.000 tù nhân, trong khi phải phân tán lực lượng đối phó với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, và khủng bố IS thì đã chờ sẵn cơ hội này.

Phiến quân Hồi giáo IS Sự kiện:

Một người vợ của phiến quân IS sống tại khu trại cho người Kurd lập ở Syria.

Theo Business Insider, có những mối lo ngại về việc 70.000 người ủng hộ IS, bao gồm cả các tay súng IS bị giam giữ và người thân, có thể sẽ đào thoát khỏi các nhà tù hiện do người Kurd kiểm soát ở Syria.

Mối lo ngại này càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự chống người Kurd ở Syria, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện quan điểm rõ ràng rằng Mỹ không có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho người Kurd.

Các chỉ huy lực lượng người Kurd nói nguồn lực của họ không đủ để giám sát 70.000 người, trong khi phải phân tán lực lượng đối phó với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Quân đội Mỹ thông báo đã đưa các phần tử IS đặc biệt nguy hiểm đến nơi an toàn hơn, nhưng không tiết lộ có bao nhiêu người bị chuyển đi. Nhưng rõ ràng con số người bị đưa đi sẽ là rất nhỏ so với hàng ngàn tay súng IS đang bị giam giữ.

“Nhà tù giống như nhà của họ”, một cựu tay súng IS, Abu Ahmed nói với BI. Ahmed hiện đang chiến đấu theo phe nổi dậy Syria ở tỉnh Idlib. Người này nói IS rất có kinh nghiệm trong việc vượt ngục và các tay súng IS còn lại hiện đang lên kế hoạch tái cấu trúc lực lượng.

“Tất cả các thủ lĩnh IS đều trỗi dậy từ nhà tù ở Iraq, trong giai đoạn Mỹ chiếm đóng”, Ahmed nói. “Nhà tù không xa lạ gì với họ”.

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ coi lực lượng người Kurd ở Syria là khủng bố.

“IS sẽ tập hợp lực lượng ở cả bên trong và ngoài các nhà tù do người Kurd kiểm soát”, Ahmed giải thích. “Chúng sẽ chờ đợi thời cơ để cướp ngục, giải phóng hàng ngàn tay súng”.

Các quan chức tình báo phương Tây cho rằng, mối lo ngại này đang trở thành hiện thực. “Mạng lưới IS trong tù cũng hết sức phức tạp, các tay súng đang liên kết với nhau”, một quan chức giấu tên nói.

Hiện có khoảng 12.000 tay súng IS bị giam giữ ở các nhà tù do người Kurd kiểm soát, cùng với đó là trẻ em và vợ của các tay súng này. Những người này vẫn rất trung thành với IS.

“Thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi đã nhắc đến chuyện cướp ngục trong thông điệp mới nhất. Đó là từ trước khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự”, nguồn tin nói.

Abu Ahmed nhắc đến loạt vụ tấn công ở Mosul năm 2014 để giải cứu 2.500 tay súng IS. Abu Ahmed khi đó là một tư lệnh giúp hỗ trợ chiến dịch, từ khu vực phía bắc Syria.

“IS không hề hành động liều lĩnh, chúng sẽ tấn công ở thời điểm thích hợp. Các xe tải, vũ khí chờ sẵn để đưa hàng ngàn tay súng ra khỏi nhà tù”, Ahmed nói.