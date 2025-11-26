Nga quyết “thắt miệng túi” Pokrovsk, Ukraine giữ vững trận địa

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW - Mỹ) cho hay quân đội Nga đang tiếp tục chiến dịch bao vây "thắt miệng túi" Pokrovsk-Myrnohrad ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine.

ISW mô tả lúc này các đơn vị Ukraine nỗ lực phản công cũng như giữ vững vị trí bên trong khu vực đô thị.

"Nga muốn kiểm soát hoàn toàn TP Pokrovsk nhưng tốc độ tiến quân chậm chạp, cho thấy mọi bước tiến sâu hơn vào Donetsk sẽ vô cùng khó khăn"- ISW nhận định.

Ảnh chụp video về tình hình chiến sự tại TP Pokrovsk được cơ quan tình báo Ukraine (HUR) công bố ngày 4-11. Ảnh: HUR

Nga tăng sức ép

ISW cho biết Nga đang tăng cường sức ép từ hướng Bắc với tần suất hoạt động của máy bay không người lái (UAV) dày đặc hơn, trong khi Ukraine vẫn duy trì hỏa lực chính xác và sức kháng cự trên nhiều hướng.

Pokrovsk vẫn là tâm điểm của những đợt tấn công mặt đất mạnh nhất của Nga trong nhiều tháng qua. Dữ liệu định vị địa lý công bố ngày 22-11 cho thấy quân Nga đã tiến vào khu vực Bắc Rodynske, phía Bắc TP Pokrovsk.

Một đoạn ghi hình khác cùng ngày cho thấy Ukraine không kích vào các đơn vị Nga ở phía Bắc thành phố, sau đợt thâm nhập mà ISW đánh giá là "không tạo ra thay đổi về tuyến kiểm soát".

Một blogger quân sự thân Điện Kremlin cho biết Nga đang thực hiện các hoạt động "dọn sạch" tại Pokrovsk và thiết lập một vùng tập trung tấn công giữa thành phố này và làng Krasnyi Lyman.

Khu vực được mô tả là dày đặc máy bay không người lái trinh sát và tấn công. Nguồn tin này cũng cho rằng giao tranh ở Myrnohrad đang gia tăng và các kíp điều khiển UAV của Nga đã tiến vào thị trấn.

"Phần lớn khu vực Pokrovsk–Myrnohrad vẫn là vùng xám tranh chấp"- blogger quân sự trên cho hay.

Ukraine giữ trung tâm Pokrovsk

Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 của Ukraine ngày 23-11 báo cáo rằng giao tranh vẫn tiếp diễn ở trung tâm Pokrovsk. Lực lượng Ukraine ngăn chặn Nga tập hợp đủ lực lượng để tiến xa hơn về phía Bắc.

Nhiều blogger quân sự Nga cũng thừa nhận Ukraine vẫn duy trì hiện diện trên chiến trường. Một số nguồn tin cho rằng quân Ukraine hoạt động giữa Kozatske, phía Đông Myrnohrad và Promin, phía Nam Kozatske.

Những đợt phản công của Ukraine cũng được ghi nhận ở phía Bắc và Tây Bắc Pokrovsk, gần Hryshyne.

Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SSO) của Ukraine ngày 23-11 thông báo nhiều cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các mục tiêu hậu cần và vị trí tập trung quân của Nga, trong đó có các điểm cao do Nga kiểm soát tại Pokrovsk.

Các lực lượng phòng thủ Ukraine cũng đang tổ chức thêm những tuyến hậu cần hướng tới Pokrovsk và Myrnohrad - Ukrinform dẫn thông tin được lực lượng Ukraine đăng tải trên Facebook.

Giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine ở Pokrovsk–Myrnohrad vẫn diễn ra ác liệt. Ảnh: Ukrinform