Bê bối tham nhũng rúng động Kiev: Quan chức an ninh cấp cao của Ukraine bị thẩm vấn

Ông Rustem Umerov - Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, Cơ quan Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) đã mời ông Umerov ra làm chứng trong khuôn khổ cuộc điều tra về doanh nhân Timur Mindich, nghi phạm đứng đầu đường dây hối lộ 100 triệu đô la liên quan đến công ty năng lượng hạt nhân nhà nước.

Hiện chưa rõ thời điểm ông Umerov bị thẩm vấn. Người phát ngôn của ông Umerov không trả lời yêu cầu bình luận.

Ông Umerov là người đã dẫn đầu phái đoàn Ukraine tham dự các cuộc đàm phán hòa bình với phái đoàn Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu năm nay.

Ông cũng được cho là đã gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Miami (Mỹ) trong tháng này để thảo luận về một đề xuất hòa bình.

NABU đã công bố cuộc điều tra về nghi án hối lộ của doanh nhân Timur Mindich cách đây hai tuần, gây ra một “cơn bão” chính trị, trở thành mối đe dọa trong nước lớn nhất đối với quyền lực của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kể từ khi xung đột với Nga bùng phát năm 2022.

Bảy người đã bị buộc tội và năm người trong số họ hiện đang bị giam giữ.

Các bộ trưởng tư pháp và năng lượng của Ukraine đã bị cách chức vì vụ bê bối này, mặc dù cả hai bộ trưởng đều phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Doanh nhân Mindich, đối tác kinh doanh cũ của ông Zelensky khi ông còn là một ngôi sao truyền hình, đã rời Ukraine ngay trước khi cuộc điều tra được công bố.

Ông Umerov, người từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho đến trước cuộc cải tổ nội các vào tháng 7, từng nói rằng ông đã gặp ông Mindich để nêu ra các vấn đề xung quanh hợp đồng cung cấp áo chống đạn.

"Kết quả là, hợp đồng đã bị chấm dứt do sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu, và không có sản phẩm nào được giao", ông Umerov viết trên mạng xã hội.

"Bất kỳ nỗ lực nào nhằm liên kết công việc của tôi tại Bộ Quốc phòng với ‘tầm ảnh hưởng' của một số cá nhân nào đó đều là vô căn cứ”.