Nga ồ ạt tấn công Odessa, Kiev, các trung tâm ra quyết định của Ukraine và NATO hứng mưa UAV

Một mục tiêu ở Odessa bị tấn công. Ảnh: RBC Ukraine.

Phía Ukraine thông báo Nga đã phóng 295 máy bay không người lái tấn công nhắm vào Ukraine. Hệ thống phòng không của Ukraine đã bắn hạ phần lớn trong số đó, nhưng một số vẫn đánh trúng mục tiêu.

Cụ thể, lực lượng Nga đã tấn công Kiev cũng như Odessa. Oleh Kiper, người đứng đầu Chính quyền Quân sự Khu vực Odesa cáo buộc Nga đã thực hiện một loạt cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào các khu vực dân cư và cơ sở hậu cần của đơn vị vận chuyển bưu chính.

Theo ông, hậu quả từ cuộc tấn công của Nga đã khiến một người tử vong và một người khác bị thương. Công tác dọn dẹp hiện trường đang được tiến hành khẩn trương. Tất cả các dịch vụ cứu hộ liên quan đã được huy động.

Trong khi đó, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng lực lượng Nga đã tấn công các khu phức hợp công nghiệp quân sự, cơ sở hậu cần và tàu chở hàng quân sự ở Ukraine trong đêm qua

Tại vùng Kyiv, các mục tiêu bị tấn công gồm có một địa điểm lắp ráp máy bay không người lái ở Boryspil , nơi lưu trữ, trong số những thứ khác, động cơ Honeywell TFE731, được sử dụng làm động cơ cho tên lửa Flamingo;

Tại vùng Odessa, hai trung tâm hậu cần ở Odessa và Nerubayske, nơi phân phối vật tư quân sự và vật tư lưỡng dụng từ các nước châu Âu; các cơ sở hạ tầng bến tàu và ba kho chứa vũ khí tại cảng Reni. Một tàu chở hàng khô đang vận chuyển thiết bị quân sự đến cảng Odessa cũng hứng tên lửa.

Để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine, Lực lượng vũ trang Nga đang tấn công các trung tâm ra quyết định, cơ sở vật chất và kho chứa mà Lực lượng vũ trang Ukraine dùng chung với các chuyên gia NATO. Phía Nga đang sử dụng máy bay không người lái tấn công và vũ khí chính xác tầm xa có khả năng phá hủy bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ Ukraine.