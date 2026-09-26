Vũ khí tối mật của Ukraine trong chiến dịch phản công khiến Nga choáng váng

Ảnh Quân đoàn 3 của Ukraine/Telegram

Trong chiến dịch phản công mang mật danh Vivaldi, Quân đoàn 3 Ukraine đã đưa các robot mặt đất cảm tử tới những sở chỉ huy Nga được lực lượng trinh sát xác định trước đó.

Một sĩ quan tình báo của quân đoàn tiết lộ với Radio NV rằng mục tiêu của các cuộc tập kích là làm gián đoạn khả năng chỉ huy, buộc Nga phải điều thêm binh sĩ bảo vệ các sở chỉ huy thay vì đưa lực lượng này ra chiến đấu.

Song song với hoạt động đánh phá sở chỉ huy, chiến dịch tình báo còn phát hiện một tuyến đường ống diesel cung cấp nhiên liệu cho khoảng một nửa nhu cầu mỗi ngày của lực lượng Nga trên toàn hướng tác chiến.

Xung đột Nga-Ukraine đang bước sang năm thứ năm, trong đó Moscow vừa duy trì sức ép trên chiến tuyến, vừa sử dụng UAV, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và bom lượn tấn công các mục tiêu phía sau. Chiến dịch Vivaldi đánh dấu lần đầu Ukraine công khai cho thấy cách một chuỗi tác chiến từ trinh sát - xác định mục tiêu - robot tấn công được sử dụng để tập kích sở chỉ huy Nga mà không cần đưa bộ binh trực tiếp tiếp cận.

Trinh sát “vẽ bản đồ” sở chỉ huy Nga, robot tung đòn

Một trong những nhiệm vụ do Tư lệnh Quân đoàn 3, Thiếu tướng Andrii Biletskyi, trực tiếp giao là phá vỡ hệ thống chỉ huy và liên lạc của Nga. Lực lượng trinh sát cấp lữ đoàn và quân đoàn sau đó xác định những khu vực mà một cuộc tấn công có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến khả năng điều hành tác chiến của đối phương.

“Trinh sát của các lữ đoàn và quân đoàn xác định những khu vực có thể làm gián đoạn hệ thống chỉ huy của đối phương. Robot được thả xuống những khu vực này để gây hoảng loạn, phá vỡ chỉ huy và khiến đối phương không thể hoạt động hiệu quả”, sĩ quan tình báo nói với Radio NV.

Để bảo vệ các sở chỉ huy trước những robot cảm tử, lực lượng Nga buộc phải điều thêm binh sĩ tới canh giữ. Điều này đồng nghĩa với việc một phần quân số vốn có thể được sử dụng để chống lại các cuộc tiến công trên mặt đất của Quân đoàn 3 phải chuyển sang nhiệm vụ bảo vệ các trung tâm chỉ huy.

Ngày 20/9, Quân đoàn 3 Ukraine tuyên bố các UAV mang theo robot mặt đất cảm tử đã đưa chúng tới vị trí cách tuyến phòng thủ Nga hơn 10 km. Quân đoàn gọi đây là lần đầu tiên trên thế giới một phương thức như vậy được công khai sử dụng trong chiến đấu.

Cùng mạng lưới tình báo phát hiện tuyến ống diesel

Mạng lưới tình báo được sử dụng trong chiến dịch Vivaldi cũng phát hiện một tuyến đường ống chạy từ tỉnh Voronezh của Nga tới khu vực Luhansk hiện do Nga kiểm soát.

Theo sĩ quan tình báo Ukraine, đây là đường ống vận chuyển dầu diesel thành phẩm, không phải dầu thô, và cung cấp khoảng 50% nhu cầu nhiên liệu hằng ngày cho lực lượng Nga trên hướng tác chiến này.

Quân đoàn 3 sau đó tập kích cả điểm tiếp nhận nhiên liệu vào đường ống lẫn điểm đầu ra, nơi nhiên liệu được bơm lên xe bồn. Các cuộc tấn công buộc Nga phải tháo dỡ toàn bộ tuyến đường ống.

Sau khi tuyến cung cấp bị phá hủy, Nga phải vận chuyển nhiên liệu bằng xe tải từ tỉnh Voronezh, với quãng đường tiếp tế khoảng 400 km.

Theo phía Ukraine, sự gián đoạn hậu cần không chỉ ảnh hưởng đến hướng Lyman mà còn tác động tới toàn bộ Cụm quân phía Tây của Nga, bao gồm các hướng Kupiansk và Borova.

Các đơn vị UAV Nga ở tiền tuyến rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu để vận hành máy phát điện và sạc pin. Trong khi đó, các hệ thống tác chiến điện tử cũng phải hoạt động ở chế độ hạn chế.

Đánh trúng căn cứ sửa chữa, đẩy tuyến hậu cần xa 250 km

Tình báo Quân đoàn 3 cũng xác định vị trí căn cứ sửa chữa của Tập đoàn quân 20 Nga và Sư đoàn 144. Các cuộc tập kích của Ukraine trong giai đoạn chuẩn bị chiến dịch buộc Nga phải di chuyển căn cứ về tỉnh Voronezh, khiến quãng đường vận chuyển thiết bị cần sửa chữa tăng lên khoảng 250 km.

Theo sĩ quan Ukraine, Tập đoàn quân 20 và Sư đoàn 144, được tăng cường các đơn vị xung kích thuộc Tập đoàn quân xe tăng 1, vẫn là lực lượng chủ lực của Nga trên hướng Oskil-Sviatohirsk.

Sau chiến dịch Vivaldi, Tập đoàn quân xe tăng 1 tiếp tục đưa thêm các đơn vị xung kích tới nhằm ổn định tuyến phòng thủ Nga. Tuy nhiên, những lực lượng tăng viện này được cho là phải chịu tổn thất đáng kể trên các tuyến hậu cần trước khi tới được khu vực chiến đấu.

Đơn vị UAV tinh nhuệ Rubikon phải rút lui

Bộ chỉ huy Quân đoàn 3 cũng tập trung đánh vào những đơn vị UAV được đánh giá là hiệu quả nhất của Nga.

Trong giai đoạn chuẩn bị chiến dịch, đơn vị UAV tinh nhuệ Rubikon được xác định là mối đe dọa quan trọng, có khả năng cô lập khu vực tác chiến và cản trở hoạt động cơ động của lực lượng Ukraine.

Trinh sát Ukraine xác định vị trí của Rubikon và chuyển dữ liệu mục tiêu cho các đơn vị hỏa lực. Đơn vị UAV này chịu tổn thất lớn về phương tiện và nhân lực.

Một chỉ huy cấp cao của Nga, được cho là đánh giá thấp khả năng tiến công của Quân đoàn 3, sau đó quyết định đưa Rubikon về phía sau để phục hồi lực lượng. Tuy nhiên, quyết định này được đưa ra đúng thời điểm Ukraine bắt đầu chiến dịch tiến công.

Theo sĩ quan Ukraine, hiện các đơn vị UAV Nga trên hướng này chỉ còn duy trì khoảng 70-90% quân số biên chế. Quân đoàn 3 đang tiếp tục làm suy giảm năng lực của họ bằng cách tập kích có chọn lọc các trận địa phóng UAV, vị trí của phi công điều khiển và hệ thống hậu cần ở tuyến hai, tuyến ba.

Chiến dịch Vivaldi còn ít nhất hai “mùa” chưa được công khai

Theo sĩ quan Ukraine, nhiệm vụ hiện tại của Nga là ổn định tuyến phòng thủ, khôi phục mạng lưới quan sát và đưa lực lượng dự bị tới để chuẩn bị phản công.

Nguồn tin cho rằng Nga đang thiếu nhân lực và có thể phải điều binh sĩ từ các thao trường ra chiến trường trước khi hoàn thành khóa huấn luyện, qua đó rút ngắn thời gian đào tạo.

Chiến dịch Vivaldi được cho là gồm ít nhất 4 “mùa”, nhưng cho đến nay Ukraine mới công khai hai giai đoạn đầu. Tên chiến dịch được đặt theo nhà soạn nhạc người Italy Antonio Vivaldi, tác giả của bộ concerto nổi tiếng “Bốn mùa”.

Ngày 20/9, ông Biletskyi xác nhận lực lượng Ukraine đã giành lại Shandryholove, Derylove và kiểm soát hoàn toàn Drobysheve. Riêng “mùa” thứ hai của chiến dịch đã giúp Ukraine giành lại khoảng 40 km² lãnh thổ, theo Quân đoàn 3.

Phía Ukraine ước tính tổng thiệt hại của Nga trong chiến dịch lên tới khoảng 3.000 binh sĩ, hơn 12.000 UAV trong giai đoạn đầu cùng hàng trăm phương tiện.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đánh giá chiến dịch Vivaldi đã làm gián đoạn kế hoạch của Nga nhằm bao vây tuyến phòng thủ trọng yếu ở Donetsk, gồm Sloviansk, Kramatorsk, Druzhkivka và Kostiantynivka. Hiện Moscow chưa bình luận về những tuyên bố từ Ukraine, ISW.