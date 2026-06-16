Phó Tổng thống Mỹ tiết lộ chi tiết ít ai ngờ về thỏa thuận với Iran

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí hôm 15/6, ông Vance nói: "Bản ghi nhớ chỉ dài khoảng một trang rưỡi, vì vậy đây là một tài liệu mang tính khái quát cao".

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Ảnh: AP

Theo Phó Tổng thống Mỹ, một số vấn đề quan trọng vẫn cần được làm rõ trong giai đoạn đàm phán kỹ thuật. Tuy nhiên, văn bản này có vai trò thiết lập khuôn khổ để Iran có thể hưởng lợi từ thỏa thuận nếu thực hiện đầy đủ các cam kết của mình.

"Điều mà bản ghi nhớ này làm được là tạo ra một khuôn khổ để Iran nhận được lợi ích từ thỏa thuận bằng cách đáp ứng các nghĩa vụ đã cam kết", ông Vance cho biết.

Ông cũng tiết lộ rằng phần mở đầu của văn bản nêu rõ cam kết của cả Mỹ và Iran đối với hòa bình và ổn định khu vực. "Theo điều khoản đầu tiên của thỏa thuận, Iran cũng như Mỹ đều cam kết hướng tới hòa bình và ổn định khu vực", ông nói.

Phó Tổng thống Mỹ cho rằng một phần quan trọng của cam kết này là việc Iran chấm dứt hỗ trợ tài chính cho các tổ chức mà Washington xem là khủng bố, đồng thời ngừng các hoạt động bị Mỹ cáo buộc là gây bất ổn trong khu vực.

"Một phần của cam kết đó là Iran phải ngừng tài trợ cho các tổ chức khủng bố bạo lực và chấm dứt hỗ trợ cho các hoạt động gây mất ổn định trong khu vực", ông Vance nhấn mạnh.