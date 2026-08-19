Thông tin mới nhất về sự cố máy bay tại Cảng Hàng không quốc tế Munich

Liên quan đến sự cố của chuyến bay VN34 xảy ra ngày 15/8/2026 tại Cảng hàng không quốc tế Munich, Cục Hàng không Việt Nam đã có báo cáo ban đầu làm rõ diễn biến và các yếu tố kỹ thuật dẫn đến tình trạng máy bay bị va quệt đuôi và nổ lốp.

Theo báo cáo từ tổ lái, sự cố xảy ra khi máy bay Boeing B787-9 (số hiệu VN-A867) đang thực hiện hành trình từ Munich về Hà Nội. Trong quá trình chạy đà trên đường cất hạ cánh 26L, khi đạt đến khoảng 1/2 chiều dài đường băng, tổ lái ghi nhận tốc độ máy bay không tăng trong khoảng 2 giây. Sau đó, dù tốc độ tiếp tục tăng đến ngưỡng quyết định (V1) nhưng ngay lập tức lại ghi nhận hiện tượng giảm tốc.

Đánh giá sơ bộ sau khi máy bay hạ cánh, 4 lốp chính bị nổ.

Tại thời điểm này, tổ lái đánh giá khoảng cách còn lại không đủ để đình chỉ cất cánh an toàn nên đã quyết định thực hiện quy trình cất cánh khẩn cấp bằng cách đẩy cần ga động cơ lên vị trí cao nhất (TOGA). Máy bay chỉ có thể rời mặt đất khi đã đến rất gần cuối đường băng (khoảng 91m)

Việc cất cánh sát giới hạn đường băng đã khiến hệ thống phát cảnh báo máy bay bị va quệt đuôi xuống đường băng và cảnh báo áp suất lốp. Tổ lái đã phối hợp với kiểm soát viên không lưu, thực hiện xả nhiên liệu và bay vòng quanh sân bay để kiểm tra tình trạng càng trước khi hạ cánh an toàn lúc 15:57 (giờ địa phương) cùng ngày.

Đánh giá sơ bộ sau khi máy bay hạ cánh cho thấy, 4 lốp chính bị nổ (tại các vị trí số 1, 5, 6 bên trái và số 3 bên phải). Phần thân dưới phía sau máy bay có nhiều vết xước dọc, vỏ máy bay tại một số vị trí bị rách do va chạm với mặt đường băng. Tuy nhiên, toàn bộ 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay đều an toàn, không có ai bị thương sau sự cố.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, điều kiện thời tiết được ghi nhận là tốt, tầm nhìn trên 10km. Hiện nay, máy bay VN-A867 đang tạm dừng bay tại Munich để phục vụ công tác điều tra. Theo quy định quốc tế, Nhà chức trách điều tra sự cố máy bay của Đức là đơn vị chủ trì xác minh nguyên nhân, với sự phối hợp chặt chẽ từ Hội đồng điều tra sự cố của Việt Nam. Cục Hàng không Việt Nam hiện đang tích cực liên hệ với phía Đức để cập nhật những thông tin chính xác nhất về nguyên nhân sâu xa của hiện tượng biến động tốc độ bất thường này.