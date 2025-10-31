Phó Tổng thống Mỹ: Thử nghiệm hạt nhân cần thiết cho an ninh Mỹ

Ngày 30-10, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance lên tiếng bảo vệ sự cần thiết của việc duy trì và thử nghiệm kho vũ khí hạt nhân của Mỹ, gọi đây là một thành tố then chốt của an ninh quốc gia, theo hãng tin Reuters.

“Chúng ta có một kho vũ khí lớn. Rõ ràng, Nga cũng sở hữu một kho vũ khí hạt nhân khổng lồ, và Trung Quốc cũng vậy. Đôi khi, chúng ta phải tiến hành thử nghiệm để bảo đảm rằng mọi thứ vẫn hoạt động đúng cách" - ông Vance nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng.

Ông Vance nhấn mạnh rằng việc thử nghiệm này không phản ánh bất kỳ mối lo ngại cấp bách nào, mà là một phần của quy trình bảo trì và xác minh rộng hơn nhằm duy trì sự ổn định chiến lược.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

“Đây là yếu tố quan trọng trong chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ, nhằm bảo đảm kho vũ khí hạt nhân của chúng ta thực sự vận hành tốt. Đó chính là mục đích của chương trình thử nghiệm” - ông nói.

“Cần nói rõ rằng chúng tôi biết hệ thống này vẫn hoạt động ổn định, nhưng chúng ta phải thường xuyên giám sát theo thời gian, và Tổng thống chỉ muốn bảo đảm rằng chúng ta đang làm đúng như vậy” - vị phó tổng thống bổ sung.

Ông Vance đưa ra phát biểu trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã chỉ thị Lầu Năm Góc “ngay lập tức” nối lại việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân “vì các chương trình thử nghiệm của những quốc gia khác".

“Quá trình này sẽ bắt đầu ngay lập tức để đáp lại các chương trình thử nghiệm của những quốc gia khác” - Tổng thống Trump nói chỉ vài phút trước khi bắt đầu cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Hàn Quốc.

Bình luận về phát ngôn của Tổng thống Trump, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng “nếu ai đó từ bỏ lệnh tạm hoãn [thử nghiệm hạt nhân], thì Nga sẽ hành động tương ứng”.

“Mỹ là một quốc gia có chủ quyền và hoàn toàn có quyền đưa ra các quyết định mang tính chủ quyền” - người phát ngôn nói thêm.

Liên quan việc ông Trump cho rằng các quốc gia khác đang tiến hành thử nghiệm hạt nhân, ông Peskov nói “cho đến nay chúng tôi chưa hề nhận được thông tin nào về việc đó”.

“Nếu ông ấy nói đến tên lửa hành trình Burevestnik, thì đó không phải là thử nghiệm hạt nhân. Tất cả các quốc gia đều đang phát triển hệ thống phòng thủ của riêng mình, nhưng điều đó không có nghĩa là thử nghiệm hạt nhân” - theo người phát ngôn Điện Kremlin.