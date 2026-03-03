Ông Trump nói kho dự trữ đạn dược của Mỹ cho phép Mỹ chiến đấu vô thời hạn

Trong bài viết trên mạng TruthSocial hôm 2/3, ông Trump cho biết: "Kho dự trữ đạn dược cỡ trung và cỡ lớn của Mỹ chưa bao giờ lớn và tốt đến thế. Như tôi được biết hôm nay, chúng ta có nguồn cung cấp các loại vũ khí này gần như không giới hạn. Chiến tranh có thể được tiến hành 'mãi mãi' và rất thành công chỉ bằng cách sử dụng các kho dự trữ này (vốn tốt hơn cả những vũ khí tốt nhất của các quốc gia khác!)".

Nhà lãnh đạo nói thêm rằng phần lớn đạn dược của Mỹ được cất giữ ở các quốc gia khác.

Tuy nhiên trước đó, CNN dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết kho dự trữ tên lửa đang cạn kiệt, đặc biệt là tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk và tên lửa đánh chặn SM-3.

Hôm qua, ông Trump cho biết chiến dịch quân sự chống lại Tehran có thể kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu là từ 4 đến 5 tuần.

Ông Trump đã hé lộ về các cuộc tấn công leo thang trong một cuộc phỏng vấn với CNN vào sáng thứ Hai: “Chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu giáng những đòn mạnh vào họ. Làn sóng lớn vẫn chưa xảy ra. Làn sóng lớn sắp đến rồi.”

Hôm thứ Bảy, Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Iran. Tel Aviv tuyên bố mục tiêu của các cuộc tấn công là nhằm ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Về phần mình, Trump tuyên bố ý định tiêu diệt hải quân và ngành công nghiệp quốc phòng của Iran và kêu gọi người dân nước này lật đổ chế độ.