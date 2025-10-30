Lý do ông Trump “bật đèn xanh” cho Hàn Quốc đóng tàu ngầm hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/10 cho biết ông đã phê duyệt cho Hàn Quốc đóng tàu ngầm hạt nhân, đồng thời cho biết thêm rằng tàu ngầm này sẽ được đóng tại các xưởng đóng tàu ở Philadelphia.

Thông tin này được ông Trump công bố trên tài khoản Truth Social của mình một ngày sau khi ông và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhất trí về việc Seoul cần đảm bảo nhiên liệu cho tàu ngầm hạt nhân trong Hội nghị Thượng đỉnh được tổ chức nhân dịp diễn ra Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32.

"Tôi đã phê duyệt cho họ đóng tàu ngầm hạt nhân, thay vì tàu ngầm diesel kiểu cũ và kém linh hoạt hơn nhiều mà họ đang có hiện nay", ông Trump viết trên Truth Social ngày 30/10.

Lý do cho việc "bật đèn xanh" này là vì liên minh quân sự Mỹ - Hàn Quốc đang "mạnh mẽ hơn bao giờ hết", Tổng thống Mỹ cho biết, và bổ sung thêm, "Một chuyến đi tuyệt vời, với một vị Tổng thống vĩ đại của Hàn Quốc".

Đáng chú ý, chiếc tàu ngầm hạt nhân này sẽ được đóng tại Philly Shipyard tại Philadelphia, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ và các nhà lập pháp ở Điện Capitol đang tìm kiếm đầu tư nước ngoài như một cách để thúc đẩy ngành đóng tàu nội địa. Một công ty Hàn Quốc đã mua lại Xưởng đóng tàu Philly vào năm ngoái.

"Ngành đóng tàu của chúng ta sẽ sớm trở lại mạnh mẽ", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Straits Times

Việc Tập đoàn Hanwha – công ty đóng tàu đẳng cấp thế giới – gần đây rót khoản đầu tư 5 tỷ USD vào ngành đóng tàu tại Mỹ đã trở thành biểu tượng cho sự hợp tác trong ngành này giữa Hàn Quốc và Mỹ, với việc Seoul cam kết hỗ trợ khôi phục ngành đóng tàu của "xứ cờ hoa" như một phần của thỏa thuận thương mại gần đây giữa hai nước.

Thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân nằm trong gói thương mại lớn hơn, trong đó Hàn Quốc cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ, mua dầu khí Mỹ. Đổi lại, Mỹ giảm thuế quan xuống 15% đối với hàng hóa Hàn Quốc.

Quyết định của ông Trump cho phép Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ đưa Seoul vào một nhóm nhỏ các quốc gia sở hữu loại tàu này.

Trong cuộc gặp với ông Trump trước đó vào ngày 29/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết ông đang tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ trong việc cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho tàu ngầm. Ông lập luận rằng việc chuyển đổi khỏi tàu ngầm diesel-điện – vốn thường có tầm hoạt động hạn chế hơn – sẽ cho phép Hàn Quốc hỗ trợ Hải quân Mỹ tuần tra khu vực.

"Chúng tôi không nhắm đến tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân, mà là tàu ngầm trang bị vũ khí thông thường chạy bằng năng lượng hạt nhân", ông Lee nói qua phiên dịch, đồng thời cho biết hạm đội hiện tại của "xứ sở kimchi" có năng lực hạn chế và không thể thực sự giám sát và chống lại bất kỳ hoạt động dưới biển nào từ các quốc gia khác một cách hiệu quả.

Ông Trump đã đến Hàn Quốc vào ngày 29/10 trong chuyến công du kéo dài 2 ngày. Ông dự kiến sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 30/10 trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang tăng nhiệt.