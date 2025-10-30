Ông Trump: Mỹ sẽ nối lại thử vũ khí hạt nhân “ngay lập tức”

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện trong chuyến thăm Hàn Quốc. Ảnh: Andrew Harnik/Getty Images.

Theo CNN, tuyên bố được ông Trump đưa ra ngay trước khi ông có cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Mỹ hiện đang trong ngày cuối của chuyến thăm Hàn Quốc.

Trong tuyên bố đăng trên tài khoản mạng xã hội chính thức, ông Trump cho biết Mỹ “có nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào khác”, cho rằng Nga sở hữu số lượng vũ khí hạt nhân nhiều thứ hai sau Mỹ và thứ ba là Trung Quốc. Ông Trump cũng nêu khả năng các quốc gia đối thủ có thể cân bằng số vũ khí hạt nhân với Mỹ chỉ trong 5 năm tới.

“Do các quốc gia khác đang thử nghiệm chương trình vũ khí hạt nhân, tôi đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Mỹ trên cơ sở bình đẳng. Quá trình đó sẽ bắt đầu ngay lập tức”, ông Trump cho biết.

Diễn biến mới đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách của Mỹ. Theo tài liệu lưu trữ tại Thư viện Quốc hội, Washington "đã tự nguyện dừng thử nghiệm vũ khí hạt nhân kể từ năm 1992".

Trong tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo Nga thử nghiệm thành công siêu tên lửa hạt nhân Burevestnik và ngư lôi hạt nhân Poseidon. Đây là hai vũ khí chiến lược được ông Putin công bố từ năm 2018. Theo các chuyên gia, vũ khí chiến lược mới của Nga có thể làm thay đổi cán cân quân sự giữa các cường quốc.