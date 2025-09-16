Phát hiện quan trọng về nghi phạm sát hại đồng minh của Tổng thống Donald Trump

Theo Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel, ghi chú được cho là của Robinson có nội dung: "Tôi có cơ hội hạ gục Charlie Kirk và tôi sẽ làm điều đó".

Bằng chứng pháp y xác nhận ghi chú được viết trước khi ông Kirk, 31 tuổi, bị bắn tại cuộc vận động ở Trường ĐH Utah Valley vào giữa tuần trước.

Tyler Robinson. Ảnh: Văn phòng Thống đốc bang Utah

Ông Patel nói với đài Fox News rằng một khẩu súng và một chiếc tua vít được tìm thấy cùng với một chiếc khăn quấn quanh nó trùng khớp với ADN của Robinson.

“Chúng tôi đang tiếp tục điều tra và phân tích tin nhắn từ các cuộc trò chuyện liên quan đến Robinson cũng như cuộc trò chuyện của anh ta với gia đình và bạn bè” - ông Patel nói thêm.

Trong một tin nhắn, một người quen của Robinson hỏi anh ta đang ở đâu cùng với hình ảnh camera giám sát của nghi phạm do cảnh sát cung cấp, kèm theo biểu tượng cảm xúc hình đầu lâu, ám chỉ rằng anh ta giống với người đàn ông bị truy nã.

Robinson sau đó trả lời rằng đó là một "kẻ song trùng" đang cố gắng gây rắc rối cho anh ta.

Theo người thân của Robinson, anh ta từng nhận xét ông Kirk "đầy lòng thù hận và gieo rắc thù hận".

Sinh viên năm thứ ba ngành điện này được cho là có hệ tư tưởng rất khác so với nền tảng "bảo thủ xã hội" mà anh ta được nuôi dưỡng.

Gia đình Robinson được mô tả là "những công dân bình thường", trong khi hàng xóm nhớ lại anh ta là một đứa trẻ khá trầm tính.

Ông Kirk, người ủng hộ Tổng thống Donald Trump, đã tử vong do trúng đạn từ mái nhà khi đang phát biểu trên sân khấu.

Sau cuộc truy lùng kéo dài 33 giờ, Tổng thống Donald Trump thông báo một nghi phạm đã bị giam giữ.