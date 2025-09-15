Bình luận về vụ ám sát Charlie Kirk, nhiều nhân viên hàng không Mỹ bị mất việc

Các máy bay của Delta Air Lines và American Airlines tại Sân bay LaGuardia ở Queens, New York, Mỹ

“Chúng tôi đã biết về những nhân viên của Delta có đăng tải nội dung trên mạng xã hội liên quan đến vụ sát hại nhà hoạt động Charlie Kirk gần đây, vượt xa những cuộc tranh luận lành mạnh và tôn trọng”, Giám đốc điều hành Delta Air Lines, Ed Bastian, cho biết.

“Những bài đăng trên mạng xã hội này hoàn toàn trái ngược với các giá trị và chính sách của hãng về mạng xã hội, và những nhân viên này đã bị đình chỉ công tác trong khi chờ điều tra”, Giám đốc điều hành Bastian nhấn mạnh.

Trong một tuyên bố, American Airlines cho biết một số nhân viên đã đăng bài “khuyến khích bạo lực như vậy trên mạng xã hội đã bị cho thôi việc ngay lập tức”.

Đây là những phản ứng mới nhất của công ty đối với nhân viên sau áp lực từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi sa thải những người “bị phát hiện thể hiện sự vui mừng về vụ ám sát”.

“Hành vi này thật kinh tởm và họ nên bị sa thải”, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy đăng trên mạng xã hội X hôm 13-9, “Bất kỳ công ty nào chịu trách nhiệm về sự an toàn của hành khách đều không thể dung thứ cho hành vi đó”.

United Airlines cũng nhắc nhở các phi công về chính sách của công ty liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội. Tối 14-9, hãng hàng không này xác nhận đã đình chỉ công tác đối với một số nhân viên trong vài ngày qua.

Trong một tuyên bố, United Airlines cho biết: “Chúng tôi đã nói rõ với khách hàng và nhân viên rằng sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi bạo lực nào có động cơ chính trị hoặc bất kỳ nỗ lực nào nhằm biện minh cho hành vi đó”.