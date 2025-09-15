Nghi phạm sát hại đồng minh chính trị của ông Trump không nhận tội

Các đặc vụ FBI làm việc tại hiện trường. Ảnh: Getty Images.

Nghi phạm Tyler Robinson, 22 tuổi, bị cho là kẻ nổ súng, hiện vẫn bị giam giữ. Theo thống đốc Cox, Robinson dự kiến sẽ chính thức bị truy tố vào ngày 16/9. “Nghi phạm chưa thú nhận gì với nhà chức trách, cũng không hợp tác”, ông nói, đồng thời cho biết “tất cả những người xung quanh hắn đều hợp tác”.

Ông Cox xác nhận nghi phạm có bạn đời là người chuyển giới, đúng như một số thông tin trước đó. “Chúng tôi có thể xác nhận rằng bạn cùng phòng của hắn thực sự là người chuyển giới”, ông nói, và cho biết Cục Điều tra Liên bang (FBI) cũng đã xác minh thông tin này. Người này cũng hợp tác với cơ quan chức năng.

Các nhà điều tra cũng phát hiện Robinson đã trò chuyện với bạn bè trên ứng dụng Discord sau vụ việc và thừa nhận mình là thủ phạm. “Chúng tôi có thể xác nhận rằng những cuộc trò chuyện đó đã diễn ra. Ban đầu họ không tin, nghĩ hắn chỉ đùa cho đến khi hắn thú nhận chính mình gây ra vụ nổ súng”, ông Cox nói thêm.

Động cơ của vụ sát hại hiện chưa được làm rõ. Trước đó, khi trả lời tờ Wall Street Journal, ông Cox cho biết Robinson “bị nhồi nhét tư tưởng cánh tả”, Khi được ABC hỏi lại, ông nói: “Cho đến giờ, thông tin này chủ yếu đến từ người thân và bạn bè của hắn”.

Charlie Kirk, 31 tuổi, người sáng lập tổ chức bảo thủ Turning Point USA và là đồng minh chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bị bắn trúng cổ và thiệt mạng khi đang phát biểu trước sinh viên tại Đại học Utah Valley

Robinson bị bắt vào ngày 12/9 sau khi cha của hắn nhận ra con trai trong đoạn video do FBI công bố. Người cha thuyết phục con ra đầu thú.