Tiết lộ phản ứng của nghi phạm ám sát đồng minh ông Trump sau khi bị bắt

Tyler Robinson trong một bức ảnh đăng trên mạng xã hội (ảnh: CNN)

Quan điểm chính trị trở nên cực đoan

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn của CNN hôm 12/9, Thống đốc bang Utah (Mỹ) – ông Spencer Cox – tiết lộ, mâu thuẫn về quan điểm chính trị có thể là động cơ khiến Robinson hạ sát ông Kirk.

“Nghi phạm đã bị cực đoan hóa trong một khoảng thời gian khá ngắn”, ông Cox nói.

Bình luận về gia đình của Robinson, ông Cox cho rằng mọi thứ đều bình thường.

“Bạn biết đấy, đó là một gia đình tốt. Nghi phạm có một tuổi thơ bình thường. Tất cả đều nghĩ rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng thật đáng buồn là nó đã xảy ra”, ông Cox nói.

Thống đốc Utah cho biết, một thành viên trong gia đình Robinson (khi được giới chức điều tra thẩm vấn) đã tiết lộ rằng nghi phạm gần đây từng nhắc đến Charlie Kirk, và việc nhà hoạt động này sẽ xuất hiện tại Đại học Utah Valley, nơi ông bị bắn.

“Họ đã nói về lý do vì sao họ không thích ông ấy và những quan điểm chính trị”, ông Cox nói và từ chối nêu thêm chi tiết.

Gần nơi phát hiện khẩu súng mà nghi phạm sử dụng để bắn ông Kirk, các nhà điều tra cũng tìm thấy một viên đạn có khắc dòng chữ: “Này kẻ phát xít! Nhận lấy”.

“Tự nó đã nói lên tất cả”, ông Cox bình luận.

Quyết tâm của người cha

Theo CNN, bước đột phá lớn trong nỗ lực truy bắt nghi phạm xảy ra vào ngày 11/9, khi FBI công bố nhiều bức ảnh về kẻ tình nghi và kêu gọi công chúng giúp nhận dạng.

Charlie Kirk, nhà hoạt động chính trị ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong sự kiện ở Đại học Utah Valley (ảnh: Reuters)

Cha của Tyler Robinson nhanh chóng nhận ra con trai mình, một quan chức điều tra Mỹ (giấu tên) nói với CNN.

“Tyler, có phải con không? Trông giống con đấy”, John Miller – chuyên gia phân tích tội phạm – mô tả cuộc trò chuyện thông qua lời kể của giới chức điều tra.

Khi bị cha chất vấn, Robinson đã thú nhận nhưng từ chối ra đầu thú.

“Con thà tự tử còn hơn ra đầu thú”, John Miller mô tả cuộc trò chuyện.

Cha của nghi phạm sau đó đã thuyết phục Robinson nói chuyện với một mục sư hỗ trợ thanh thiếu niên tại cơ quan cảnh sát. Robinson thú tội và sau đó bị cảnh sát bắt giữ.

Nguồn tin của CNN cho biết, sau khi bị bắt giữ, nghi phạm có hợp tác và khai báo với giới chức điều tra, nhưng sau đó giữ im lặng và chờ đợi luật sư. Chưa rõ Robinson đã khai gì trước đó.

Theo CNN, Robinson đang bị giam giữ tại nhà tù hạt Utah và không được phép tại ngoại, theo lệnh của tòa án.

Dự kiến, nghi phạm sẽ ra hầu tòa vào ngày 16/9, với cáo buộc về tội giết người.