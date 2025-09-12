Công bố ảnh nghi phạm và kết quả phân tích súng bắn tỉa trong vụ ám sát đồng minh ông Trump

Hình ảnh nghi phạm do FBI công bố. Ảnh: ABC News.

Tại cuộc họp báo ngày 11/9, Robert Bohls, đặc vụ phụ trách Văn phòng Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) tại thành phố Salt Lake, xác nhận FBI đã thu giữ một “khẩu súng trường bắn tỉa công suất lớn”.

Khẩu súng được xác định là mẫu súng trường bắn tỉa Mauser cỡ đạn .30-06, đời cũ và được nhập khẩu vào Mỹ. Đây được cho là khẩu súng mà nghi phạm đã sử dụng trong vụ sát hại Charlie Kirk. Vũ khí này bị bỏ lại trong khu rừng nơi nghi phạm bỏ trốn.

Theo ABC News, bên cạnh khẩu súng, nhà chức trách còn phát hiện ba viên đạn chưa sử dụng, trên đó có khắc các dòng chữ mang nội dung “ủng hộ người chuyển giới” và “chống phát xít”.

Đặc vụ Bohls cho biết các chuyên gia đã thu thập dấu giày, dấu bàn tay và cả vết hằn cánh tay để phục vụ giám định.

Cùng ngày, FBI đã công bố hình ảnh về nghi phạm và treo thưởng lên tới 100.000 USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp xác định và bắt giữ đối tượng. Hình ảnh do FBI công bố cho thấy nghi phạm là một nam giới còn trẻ, mặc đồ đen, đội mũ bóng chày và đeo kính râm.

Theo Beau Mason, Ủy viên Sở An toàn công cộng bang Utah, cơ quan chức năng đã có được “hình ảnh chất lượng tốt” của nghi phạm và hiện theo dõi được hành tung của y.

Charlie Kirk, 31 tuổi, là người sáng lập tổ chức bảo thủ Turning Point USA và là tiếng nói nổi bật ủng hộ phong trào MAGA của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Kirk bị bắn vào cổ khi tham dự một cuộc tranh luận công khai tại Đại học Utah Valley.

Ông Trump đã ra lệnh treo cờ rủ cho đến hết ngày 14/9, khẳng định chính quyền sẽ làm mọi cách để bắt giữ nghi phạm và làm rõ các cá nhân, tổ chức đứng sau hậu thuẫn.