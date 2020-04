Phản ứng của tỷ phú Bill Gates khi ông Trump ngừng cấp ngân sách cho WHO

Thứ Tư, ngày 15/04/2020 17:15 PM (GMT+7)

Theo nhà sáng lập Microsoft, Bill Gates, nhân loại đang cần Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 hơn bao giờ hết.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 17:39 15/04/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers (Số liệu cập nhật lúc15/04/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers Việt Nam Thế giới Mỹ Ý Đức Anh Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

Sky News hôm 15/4 đưa tin, tỷ phú Bill Gates đã chia sẻ ý kiến trên Twitter cá nhân sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quyết định ngừng đóng góp ngân sách cho WHO.

"Ngừng cấp ngân sách cho WHO trong lúc thế giới đang trải qua cuộc khủng hoảng sức khỏe tồi tệ là một động thái hết sức nguy hiểm. Nỗ lực của WHO đang giúp làm chậm sự lây lan của dịch Covid-19. Nếu họ dừng lại, không tổ chức nào có thể thay thế. Thế giới đang cần WHO hơn lúc nào hết", nhà sáng lập Microsoft chia sẻ trên Twitter.

Tỷ phú Bill Gates (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: India Glitz

Trước đó, ông Trump đã tuyên bố sẽ ngừng cấp ngân sách cho WHO và chỉ trích tổ chức này "đã thất bại trong nhiệm vụ cơ bản của mình và phải chịu trách nhiệm" cho cách ứng phó với đại dịch Covid-19.

Ông chủ Nhà Trắng còn đổ lỗi cho WHO về việc "chưa quyết liệt" và "ủng hộ" Trung Quốc che giấu thông tin dịch bệnh từ những ngày đầu dịch bùng phát ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

"Dịch Covid-19, đang hoành hành trên khắp thế giới và khiến gần 2 triệu người bị lây nhiễm, có thể được ngăn chặn ngay từ đầu nếu WHO làm tốt hơn trong việc điều tra và báo cáo tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc", ông Trump nói.

Trung Quốc cũng là một quốc gia hỗ trợ chính cho tài chính của WHO nên nhiều nhà chỉ trích ủng hộ quan điểm của ông Trump cho rằng tổ chức này không làm đúng trách nhiệm với tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc.

Mỹ là một trong những nước ủng hộ tài chính lớn nhất cho WHO. Năm 2019, nước này đã đóng góp số tiền 400 triệu USD cho Tổ chức Y tế thế giới. Hồi tháng 2/2020, chính quyền của ông Trump đã kêu gọi giảm đóng góp của Mỹ cho WHO, từ 122 triệu USD xuống chỉ còn 57 triệu USD.

Động thái cứng rắn của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh người đứng đầu nước Mỹ cũng đang phải nhận những chỉ trích về cách đối phó dịch Covid-19.

Theo Sky News, một số báo cáo cho rằng ông Trump đã nhận được cảnh báo về dịch Covid-19 và khả năng phá hoại của nó từ tháng 1/2020. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) được cho là đã cảnh báo Tổng thống Mỹ từ ngày 8/1.

Ngày 21/1, Mỹ ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. Một ngày sau đó, ông Trump cho rằng: "Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi".

Tới giữa tháng 3, khi dịch Covid-19 đã lan ra nhiều nước châu Âu và trên thế giới, người đứng đầu nước Mỹ vẫn xem nó như bệnh cúm, căn bệnh mà theo ông Trump "không nhất thiết phải phong tỏa", cuộc sống và hoạt động kinh tế vẫn tiếp diễn.

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, tính tới chiều 15/4, Mỹ có hơn 600.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 26.000 ca tử vong và gần 50.000 ca khỏi bệnh. Hơn 3 triệu người đã được làm xét nghiệm.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi/phan-ung-cua-ty-phu-bill-gates-khi-ong-trump-ngung-cap-ngan-sach-cho-...Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi/phan-ung-cua-ty-phu-bill-gates-khi-ong-trump-ngung-cap-ngan-sach-cho-who-1079327.html