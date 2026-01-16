Phản ứng của Nga khi ông Trump nói Ukraine đang cản trở thỏa thuận hòa bình

Phát biểu hôm 15/1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Chúng tôi đồng ý với nhận định đó, đúng là như vậy". Bình luận này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố hôm 14/1 rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là rào cản trong các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn dắt.

Đánh giá này trái ngược với quan điểm của các quan chức châu Âu, những người nhiều lần cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin cố tình kéo dài đàm phán trong khi quân đội Nga với lực lượng áp đảo tiếp tục tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine và liên tục không kích các thành phố của nước này. Kiev và Moscow vẫn thể hiện công khai những lập trường rất khác biệt về các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

“Tôi nghĩ ông ấy sẵn sàng đạt được một thỏa thuận”, ông Trump nói về Tổng thống Nga Vladimir Putin và cho biết: “Tôi nghĩ Ukraine ít sẵn sàng hơn trong việc đạt thỏa thuận”. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nêu đích danh ông Zelensky là người cản trở tiến trình hòa giải.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã bác bỏ phát biểu của ông Trump.

“Chính Nga mới là bên bác bỏ kế hoạch hòa bình do Mỹ chuẩn bị, chứ không phải ông Zelensky", ông Tusk viết trên mạng xã hội X hôm 15/1. Theo ông: “Phản ứng duy nhất từ phía Nga là tiếp tục các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các thành phố của Ukraine. Vì vậy, giải pháp duy nhất là gia tăng sức ép lên Nga và mọi người đều biết điều đó".

Cũng trong ngày 15/1, Tổng thống Putin cho biết Moscow, giống như Ukraine, yêu cầu các bảo đảm an ninh trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai.

“Chúng ta phải xuất phát từ tiền đề rằng an ninh phải thực sự mang tính phổ quát, bình đẳng và không thể chia cắt. Chúng ta không thể đảm bảo an ninh cho quốc gia này bằng cách làm tổn hại đến an ninh của quốc gia khác", ông Putin nói sau lễ tiếp nhận quốc thư của các đại sứ nước ngoài tại Điện Kremlin.

Lập trường của ông Trump dường như khác với các phát biểu gần đây của giới chức Washington, những người cho rằng Tổng thống Mỹ đang dần mất kiên nhẫn với ông Putin.

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham thuộc đảng Cộng hòa, bang Nam Carolina tuần trước cho biết ông Trump ủng hộ một gói trừng phạt cứng rắn nhằm gây tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế Nga.

“Đây là thời điểm thích hợp, khi Ukraine đang đưa ra những nhượng bộ vì hòa bình còn ông Putin chỉ nói suông”, ông Graham tuyên bố.

Ngoài ra, Mỹ hôm 12/1 cáo buộc Nga có những hành động “leo thang nguy hiểm và khó hiểu” trong cuộc xung đột, đúng vào lúc chính quyền ông Trump đang thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington, nhận định hôm 14/1 rằng: “Điện Kremlin đã trì hoãn tiến trình hòa bình trong nhiều tháng nhằm kéo dài cuộc xung đột và đạt được các mục tiêu ban đầu bằng biện pháp quân sự".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hiện chưa có thời gian cụ thể cho chuyến thăm tiếp theo tới Moscow của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff để tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình.