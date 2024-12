Ông Zelensky thừa nhận Ukraine "không đủ sức" tái kiểm soát lãnh thổ

Ông Zelensky thừa nhận lực lượng Ukraine đã yếu thế (ảnh: Reuters)

Hôm 2/12, trả lời hãng tin Nhật, ông Zelensky cho rằng, trong bối cảnh quân đội Nga đang tiến nhanh hơn ở chiến trường miền Đông thì sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine là “chưa đủ”.

Ông Zelensky mong muốn NATO mời Ukraine gia nhập khối càng sớm càng tốt và thừa nhận rằng, lực lượng Ukraine đã không còn đủ mạnh để tái kiểm soát các vùng lãnh thổ rơi vào tay Nga, bao gồm cả bán đảo Crimea, bằng vũ lực.

“Lực lượng của chúng tôi không đủ sức mạnh để làm điều đó. Thực sự là như vậy”, ông Zelensky nói.

“Chúng tôi phải tìm kiếm biện pháp ngoại giao”, ông Zelensky nói thêm.

Tuy nhiên, các bước đàm phán chỉ có thể được cân nhắc khi Ukraine “đủ mạnh” để ngăn Nga tiến hành một cuộc tấn công mới, ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo The Guardian, các bình luận mới cho thấy sự thay đổi đáng kể so với lập trường trước đây của ông Zelensky rằng Ukraine sẽ chiến đấu để tái kiểm soát tất cả các vùng lãnh thổ do Nga chiếm giữ, bao gồm cả Crimea.

Hồi đầu tháng 11, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị Châu Âu tại Budapest (Hungary), ông Zelensky cho rằng Ukraine cần dùng vũ lực để đạt được hòa bình và thúc giục phương Tây chuyển thêm vũ khí.

“Chúng tôi không cần tự bảo vệ mình trước những ngôn từ của Nga, mà là trước những cuộc tấn công của Nga. Vì thế, chúng tôi cần một lượng vũ khí lớn chứ không phải sự hỗ trợ trong các cuộc đàm phán”, ông Zelensky nói.

Thủ tướng Đức tới Kiev bằng tàu hỏa (ảnh: DPA)

Thủ tướng Đức đến Kiev

Hôm 2/12, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tới Kiev trong chuyến thăm bất ngờ và tuyên bố sẽ chuyển gói viện trợ quân sự mới, trị giá 683 triệu USD cho Ukraine trong tháng 12.

“Tôi đến Kiev bằng tàu hỏa, đi qua đất nước đã phòng thủ trước Nga trong hơn 1.000 ngày”, ông Scholz viết trên mạng xã hội X.

“Tôi muốn bày tỏ sự đoàn kết và khẳng định rằng, Đức sẽ vẫn là quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất”, ông Scholz nhấn mạnh.

Trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Zelensky, ông Scholz cho biết Ukraine có thể đặt niềm tin vào Đức bởi vì “chúng tôi nói những gì sẽ làm và làm những gì đã nói”.

