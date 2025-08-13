Nhiều luật sư muốn bào chữa miễn phí cho anh nông dân nhận 6 năm tù vì bán gà lôi trắng

Tối 12/8, Luật sư Lê Hồng Hiển (Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự, Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, đã nhận được đơn yêu cầu của chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1992, trú xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) là vợ bị cáo Thái Khắc Thành, đề nghị cử luật sư tham gia phiên bào chữa khi Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên mở phiên phúc thẩm.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 8/8, Thái Khắc Thành bị Tòa án nhân dân Khu vực 5, tỉnh Hưng Yên, tuyên 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm", theo khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Thái Khắc Thành thời điểm bị bắt cùng tang vật

Theo luật sư Hiển, khi đọc thông tin về vụ án trên mạng xã hội, anh có để lại một bình luận, phân tích sơ qua một số tình tiết, bày tỏ mong muốn bào chữa miễn phí. Người nhà bị cáo sau đó đã liên hệ, nhờ hỗ trợ. Hiện hồ sơ đăng ký tham gia bào chữa tại phiên phúc thẩm đã được chuẩn bị xong. “Sắp tới, người thân sẽ vào trại giam thăm, hướng dẫn anh Thành làm đơn kháng cáo”, luật sư Hiển nói.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều luật sư cũng chia sẻ muốn bào chữa miễn phí cho bị cáo. Luật sư Lương Văn Thành, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, anh cùng nhiều đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ bào chữa miễn phí cho Thành, nếu gia đình có yêu cầu.

Luật sư Thành cho hay, qua tìm hiểu vụ án, thấy tòa tuyên 6 năm tù ở khung truy tố là đúng quy định. Tuy nhiên, với trường hợp gia đình bị cáo có vợ và 3 con nhỏ, kinh tế khó khăn, cần xem xét hoàn cảnh để đưa ra mức án phù hợp.

Hình ảnh anh Thành nhận bản án 6 năm tù và vợ con tại tòa

Chị Nguyễn Thị Oanh cho hay, từ khi chồng vướng lao lý, chị phải nghỉ làm công nhân để ở nhà chăm sóc các con và mẹ già 80 tuổi. "Tôi rất biết ơn việc mấy hôm nay nhiều luật sư liên hệ để nhận bào chữa tại phiên phúc thẩm. Tôi mong cơ quan chức năng xem xét hoàn cảnh gia đình tôi một cách thấu tình đạt lý", chị Oanh nói.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 3/4/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Thái Bình (cũ) đã khởi tố, bắt tạm giam Thái Khắc Thành để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Chị Oanh ứa nước mắt khi chia sẻ hoàn cảnh gia đình

Trước đó, ngày 2/4/2025, lực lượng chức năng kiểm tra tại đường DH07, xã Song An, huyện Vũ Thư (cũ), phát hiện xe ô tô biển số 37K-25841 đang vận chuyển 10 cá thể nghi là gà lôi trắng - loài nằm trong danh mục IB thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý, hiếm. Tài xế khai chở số động vật này theo yêu cầu của Thái Khắc Thành.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành, cơ quan điều tra thu giữ thêm 3 cá thể gà lôi trắng (tên khoa học Lophura nycthemera), thuộc lớp chim, bộ gà, họ Trĩ. Theo kết quả điều tra, tổng cộng Thái Khắc Thành đã nuôi, sở hữu và vận chuyển 13 cá thể gà lôi trắng.

Trước khi bị bắt và lĩnh án 6 năm tù vì mua bán 13 con gà lôi trắng, anh Thái Khắc Thành ở nhà làm ruộng và đi hát đám cưới để kiếm thêm thu nhập, chăm các con thơ và mẹ già. Anh được nhận xét là người hiền lành, cả đời chỉ biết làm ruộng, chưa từng phạm tội.