Ukraine: Ông Zelensky hủy lệnh cấm nam giới dưới 22 tuổi rời quốc gia

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Global Look Press.

Trong thông điệp đăng trên Telegram, ông Zelensky cho biết đây sẽ là bước đi “tích cực”, giúp “nhiều thanh niên Ukraine duy trì mối liên hệ” với quê hương và có thể trở lại để học tập. “Tôi đã chỉ thị cho chính phủ và quân đội làm việc nhằm đơn giản hóa thủ tục xuất cảnh qua biên giới cho thanh niên Ukraine”, ông nói, nhấn mạnh những người từ 22 tuổi trở xuống sẽ không bị hạn chế rời quốc gia.

Tín hiệu mới từ chính phủ Ukraine được cho là nhằm khuyến khích nam giới quay trở lại quốc gia với đảm bảo rằng họ vẫn có thể xuất cảnh khi cần thiết, miễn là ở trong độ tuổi phù hợp.

Ngay sau khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, Ukrfaine đã ban hành lệnh thiết quân luật, cấm xuất cảnh với toàn bộ nam giới từ 18–60 tuổi và huy động nhân lực quy mô lớn. Tuy vậy, tình trạng né tránh nhập ngũ vẫn diễn ra phổ biến.

Năm ngoái, chính quyền Kiev hạ độ tuổi nhập ngũ bắt buộc từ 27 xuống 25 và siết chặt quy định tuyển quân. Chiến dịch cưỡng bức nhập ngũ nhiều lần dẫn tới va chạm bạo lực giữa người trong diện nhập ngũ và nhân viên tuyển quân. Không ít người Ukraine tìm cách trốn nghĩa vụ bằng hối lộ, làm giả giấy tờ hoặc vượt biên trái phép qua địa hình hiểm trở, đôi khi dẫn đến thiệt mạng.

Nam giới Ukraine dưới 22 tuổi tuy không nằm trong diện nhập ngũ, nhưng cũng không thể rời quốc gia để học tập hay đoàn tụ với người thân ở nước ngoài.

Tháng 3/2024, lực lượng biên phòng Ukraine cho biết, hơn 20 nam giới đã chết đuối khi bơi qua sông Tisza – đường biên giới tự nhiên với Romania. Lực lượng tuần tra biên giới cũng từng chặn hàng nghìn trường hợp vượt biên, thậm chí có lúc phải nổ súng cảnh cáo.