Ukraine tuyên bố phá hủy 'mắt thần' của Nga ở Crimea

Văn phòng báo chí Lực lượng tác chiến đặc biệt (SOF) hôm thứ Ba (12/8) cho biết: "Các đơn vị thuộc SOF đã phá hủy một hệ thống radar theo dõi cố định TRLK-10 Skala-M của Nga gần khu định cư Abrykosivka ở Crimea".

Phía Ukraine không tiết lộ loại vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công, tuy nhiên, theo các nhà quan sát quân sự, vụ tập kích rất có thể đã được thực hiện bởi thiết bị không người lái.

TRLK-10 Skala-M là hệ thống radar mặt đất do Liên Xô phát triển, có khả năng phát hiện mục tiêu chính và mục tiêu phụ trên không. Hệ thống này được thiết kế để kiểm soát không lưu, đặc biệt là trên các chuyến bay và khu vực tiếp cận, khiến nó trở thành một thành phần quan trọng của hệ thống kiểm soát không lưu. Radar có tầm hoạt động lên tới 350 km.

Lực lượng tác chiến đặc biệt lưu ý, việc phá hủy radar sẽ làm giảm đáng kể năng lực không quân của Nga ở bán đảo Crimea. Cuộc tấn công mới nhất là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn của Ukraine nhằm làm suy yếu cơ sở hạ tầng quân sự của Nga tại Crimea.

Trong những tháng gần đây, máy bay không người lái của Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào radar, hệ thống phòng không và kho đạn dược của Nga trên bán đảo.

Đặc biệt, ngày 4/8, máy bay không người lái thuộc Cơ quan an ninh (SBU) Ukraine đã tấn công sân bay Saky của Nga tại Crimea. Vụ tấn công được cho là phá hủy hoàn toàn một máy bay chiến đấu Su-30SM, làm hư hại một chiếc khác. Ngoài ra một kho đạn và 3 máy bay chiến đấu Su-24 cũng bị nhắm mục tiêu.