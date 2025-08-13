Cận cảnh tháo dỡ Hàm Cá mập và một phần nhà hàng Thủy Tạ bên hồ Gươm

Sau một thời gian tiến hành thi công, tòa nhà 6 tầng Hàm cá mập (số 1-3-5 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng hai trạm điện đã được tháo dỡ hoàn toàn.

Ngay sau khi toà nhà Hàm Cá Mập được phá dỡ, 5 trụ lớn đã được dựng sát tường toà nhà số 7 Đinh Tiên Hoàng để chuẩn bị lắp đặt màn hình LED. Tại đây, những khung thép lớn đã được chuẩn để lắp đặt với các trụ lớn, Công nhân đang tất bật làm việc để sớm hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch.

công trình toà nhà Hàm Cá Mập ở địa chỉ số 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng cũng được phá dỡ hoàn toàn.

Một công trình khác nằm trong giai đoạn 1 của dự án chỉnh trang mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là nhà hàng Thủy Tạ nằm sát Hồ Gươm cũng đang được tháo dỡ phần đầu hồi (do không nằm trong kiến trúc ban đầu).

Trong phân kỳ 2, phường Hoàn Kiếm sẽ nghiên cứu bổ sung tiện ích đô thị, bố trí tháp ánh sáng, lát đá tổng thể và hoàn thiện kiến trúc cảnh quan theo chỉ đạo của TP tại khu vực này.

Công nhân chuẩn bị thi công lắp đặt với các trụ lớn.

Song song với thi công công trình này, bãi xe trên đường Đinh Tiên Hoàng đã được di dời, thảm lại mặt đường, sửa chữa, lắp đặt dải phân cách giữa để tổ chức lại giao thông. Đơn vị thi công cũng đã thảm bê tông áp phan mặt nền quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để tạo cốt phẳng có mái dốc về mép vỉa hè hồ Hoàn Kiếm.

Nhà hàng Thủy Tạ nằm sát Hồ Gươm cũng đang được tháo dỡ phần đầu hồi.

Cùng với việc cải tạo, chỉnh trang khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phường Hoàn Kiếm cũng đang thực hiện các công việc theo chỉ đạo của thành phố liên quan đến quảng trường phía đông Hồ Gươm.

Theo quy hoạch, quảng trường, công viên phía đông Hồ Gươm sẽ được tổ chức thành không gian công cộng, hình thành một quảng trường liên kết với không gian cây xanh phía đông Hồ Gươm, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động nghệ thuật, triển lãm và sự kiện văn hóa.

Nhà hàng Thủy Tạ được tháo dỡ hạng mục không phù hợp và chỉnh trang lại.

Dự án cải tạo không gian phía đông Hồ Gươm rộng hơn 2ha chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên bằng nguồn vốn đầu tư công; giai đoạn 2 xây dựng 3 tầng hầm dưới quảng trường, kết nối với nhà ga C9 của tuyến metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, theo mô hình TOD.