Lý do Nga tập trung sức mạnh hải quân ở sườn phía bắc NATO

Tàu ngầm hạt nhân Nga Yuri Dolgorukiy tham gia sự kiện kỷ niệm Ngày Hải quân. Ảnh: Getty Images.

Hoạt động của hải quân Nga tại Địa Trung Hải đã giảm đáng kể trong những tháng gần đây, một đại diện NATO nói với tờ Defense News. Các quan chức NATO cho rằng nguyên nhân là do hạn chế về khả năng tác chiến và việc Moscow ngày càng chuyển trọng tâm sang khu vực Biển Baltic và Bắc Cực.

Một đại diện NATO nói với Defense News rằng Nga hiện chỉ duy trì “vài tàu chiến” ở Địa Trung Hải — tương phản hoàn toàn với năm 2018, khi Moscow từng triển khai một trong những đội hình hải quân lớn nhất tại đây với 2 tàu ngầm và 10 tàu nổi.

“Chúng tôi đánh giá hải quân Nga, vốn đã phải phân bổ nguồn lực hạn chế cho các khu vực khác nhau, hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn trong việc duy trì lực lượng và điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự hiện diện của họ ở Địa Trung Hải”, đại diện NATO giấu tên nói.

Theo Defense News, một trong những bước lùi lớn nhất của Nga là việc mất căn cứ hải quân lâu năm ở cảng Tartus, Syria. Từ năm 1973, cảng đã là trung tâm tiếp nhiên liệu và bảo dưỡng chính của hải quân Nga tại Địa Trung Hải. Tuy nhiên, đầu năm nay, chính phủ mới của Syria đã đóng băng thỏa thuận.

Các tàu chiến và tàu ngầm Nga nay phải dựa vào những cảng xa xôi ở Biển Baltic hoặc Bắc Cực để sửa chữa và tiếp tế. Đại diện NATO nhận định: “Các tàu hải quân Nga giờ đây khó có thể duy trì hoạt động ở Địa Trung Hải một cách thường xuyên”.

NATO nêu ví dụ một tàu ngầm lớp Kilo của Nga buộc phải nổi lên gần eo biển Gibraltar hồi tháng 9 do sự cố kỹ thuật và con tàu đã quay về cảng của Nga ở Biển Baltic để sửa chữa (Nga phủ nhận thông tin này). Eo biển Gibraltar là khu vực quan trọng nối Địa Trung Hải với Đại Tây Dương.

Các nhà phân tích của NATO cho rằng việc Nga giảm hoạt động ở Địa Trung Hải trùng khớp với việc nước này tăng cường sự hiện diện ở biển Baltic và vùng Cực Bắc.

Theo Defense News, Nga đã điều chuyển thêm lực lượng hải quân để đối phó với sự hiện diện ngày càng lớn của NATO ở các vùng biển phía bắc. Tuy nhiên, các đánh giá của NATO cho thấy hạm đội Baltic của Nga — gồm khoảng 69 tàu, phần lớn có kích thước nhỏ và đã cũ — đang bị áp đảo cả về số lượng lẫn năng lực.

Cựu sĩ quan hải quân Bỉ, Frederik Van Lokeren nhận định Nga có thể tìm cách tăng cường sức mạnh hạm đội bằng cách tích hợp các phương tiện hàng hải không người lái.

Hồi tháng 1, NATO khởi động nhiệm vụ Baltic Sentry nhằm tăng cường bảo vệ hạ tầng dưới biển và giám sát hàng hải trong khu vực, với sự tham gia của các tàu hộ vệ, máy bay tuần tra, thiết bị bay không người lái và các hệ thống giám sát quốc gia.

Để hỗ trợ sứ mệnh của NATO, quân đội Mỹ đã triển khai các máy bay tuần tra hàng hải P-8 Poseidon tới Na Uy. Máy bay có thể thực hiện các nhiệm vụ chống tàu ngầm trên Biển Baltic, gần vùng Kaliningrad của Nga.