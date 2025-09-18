Tổng thống Ukraine Zelensky tiết lộ loại vũ khí trong gói viện trợ quân sự đầu tiên của Mỹ

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư (17/9), Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine sẽ nhận được tên lửa Patriot và HIMARS như một phần trong gói viện trợ vũ khí của Mỹ được tài trợ bởi các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

"Chúng tôi chắc chắn sẽ có tên lửa Patriot và HIMARS", ông nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết hai gói đầu tiên sẽ có giá trị 500 triệu USD mỗi gói. Điều này cũng được một quan chức Nhà Trắng xác nhận với Reuters.

Thông báo của ông Zelensky được đưa ra một ngày sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đợt chuyển giao vũ khí đầu tiên cho Ukraine theo Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL).

Cơ chế PURL là một sáng kiến ​​mới của Mỹ và NATO nhằm đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo chương trình này, Ukraine lập danh sách các nhu cầu vũ khí ưu tiên của mình, sau đó trình lên NATO. Các quốc gia đối tác tài trợ cho việc mua vũ khí của Mỹ tương ứng với danh sách này.

Ảnh minh họa.

Tổng thống Zelensky nhiều lần kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp hệ thống Patriot để giúp bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine trước những cuộc tấn công của Nga.

Patriot là hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không di động (SAM) do Tập đoàn quốc phòng Mỹ Raytheon Technologies sản xuất. Đây là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất trong kho vũ khí của Mỹ và đã được đưa vào sử dụng từ những năm 1980.

Ở thời điểm hiện tại, tên lửa PAC-3 MSE được đánh giá là phiên bản mạnh nhất của hệ thống Patriot. Tên lửa này có tốc độ cao, sử dụng công nghệ tìm-diệt mục tiêu chính xác, cho phép đánh chặn nhiều mục tiêu trên không, như: Tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu.

Bên cạnh đó, hệ thống HIMARS cũng đóng vai trò quan trọng đối với lực lượng vũ trang Ukraine trong suốt cuộc xung đột. Hệ thống này có thể phóng sáu tên lửa dòng MLRS hoặc một tên lửa chiến thuật ATACMS.

Hệ thống điều khiển bắn HIMARS cho phép đạt được độ chính xác cao, với tầm bắn khác nhau tùy thuộc vào loại tên lửa được sử dụng.