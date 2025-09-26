Ông Zelensky nói quan chức Nga nên tìm hầm tránh bom, ông Medvedev phản ứng

Tổng thống Ukraine Volodymyr trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Ukrainska Pravda.

“Các quan chức Nga cần phải biết hầm tránh bom ở đâu. Họ sẽ cần đến nó. Nếu họ không dừng lại, họ sẽ cần. Nếu họ tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả”, ông Zelensky nói ngày 25/9.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine không nhắm tới dân thường Nga vì “chúng tôi không phải khủng bố”. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ khả năng coi những trung tâm quyền lực của Nga, như Điện Kremlin, là mục tiêu hợp pháp.

Phản ứng trước tuyên bố này của ông Zelensky, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói: “Điều ông Zelensky cần phải biết là Nga có những loại vũ khí mà hầm trú ẩn cũng không thể bảo vệ nổi. Mỹ cũng nên nhớ điều này”.

Ông Medvedev không đề cập cụ thể loại vũ khí nào của Nga có thể xuyên thủng hầm trú ẩn kiên cố. Năm ngoái, Nga đã phóng tên lửa tầm trung Oreshnik nhằm vào Ukraine nhưng tên lửa khi đó không mang đầu đạn. Đòn tấn công được xem là lời cảnh báo mà Nga gửi đến Ukraine.

Cũng trong ngày 25/9, ông Zelensky tiết lộ thêm nội dung mới trong cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở New York. Tổng thống Ukraine nói ông đã đề nghị ông Trump cung cấp một loại vũ khí mới mà theo ông, có thể buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán. Ông Zelensky nhấn mạnh nếu Mỹ viện trợ vũ khí tầm xa, Ukraine sẵn sàng sử dụng.

Đối với các cuộc tập kích tầm xa của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine, ông Zelensky nói ông Trump đã đồng tình rằng Kiev có quyền đáp trả. “Nếu Nga tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng của chúng tôi, Tổng thống Trump ủng hộ việc chúng tôi có thể trả đũa vào hạ tầng năng lượng của họ”, ông Zelensky nói.

Ukraine cũng muốn tấn công các cơ sở sản xuất máy bay không người lái hay các bãi phóng tên lửa của Nga, dù những mục tiêu này được bảo vệ nghiêm ngặt.