Ngoại trưởng Mỹ nói về phản ứng của ông Trump sau đàm phán hòa bình với Ukraine ở Thụy Sĩ

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trả lời họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 23/11/2025. Ảnh: AFP.

“Chúng tôi đã trao đổi với Tổng thống Trump. Tôi nghĩ ông Trump khá hài lòng với báo cáo về mức độ tiến triển mà chúng tôi đạt được”, ông Rubio nói với báo giới tại Thụy Sĩ, theo tờ Kyiv Independent.

“Tất cả chúng ta đều nhận thức rằng để đi đến chấm dứt xung đột, Ukraine phải cảm thấy an toàn và được bảo đảm rằng họ sẽ không bao giờ bị tấn công một lần nữa”, Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine và châu Âu về cách xử lý tiến trình hòa bình, trong lúc Mỹ đang đẩy mạnh vai trò trung gian để đạt thỏa thuận.

“Lãnh đạo Ukraine không bày tỏ chút biết ơn nào đối với nỗ lực của chúng ta, còn châu Âu thì vẫn tiếp tục mua dầu của Nga”, ông Trump nói.

Tại Thụy Sĩ, ông Rubio cho biết kế hoạch hòa bình vẫn chưa được ấn định hoàn toàn, tức có thể tiếp tục được điều chỉnh.

“Việc được in ra giấy không có nghĩa là mọi thứ đã hoàn tất; các bên đưa ra góp ý, chúng tôi dựa vào đó để điều chỉnh, rồi lại tiếp tục nhận thêm góp ý”, ông Rubio nói.

Ông cũng Rubio cho biết hạn chót 27/11 có thể được lùi lại vài ngày, và ông “lạc quan” rằng các bên có thể đạt đồng thuận “trong khoảng thời gian hợp lý, rất sớm”.

“Cho dù là thứ Năm, thứ Sáu, thứ Tư hay thứ Hai tuần sau, chúng tôi muốn nó diễn ra sớm, vì nếu không, vẫn còn có người sẽ tiếp tục thiệt mạng”, Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh.

Giữa lúc đàm phán Mỹ – Ukraine diễn ra tại Geneva, châu Âu được cho là đã trình bày đề xuất sửa đổi so với kế hoạch hòa bình 28 điểm ban đầu của Mỹ.

Theo Reuters, đề xuất sửa đổi của châu Âu quy định Ukraine có thể duy trì lực lượng lên tới 800.000 người, thay vì 600.000 như kế hoạch ban đầu.

Vấn đề Ukraine gia nhập NATO được nêu theo hướng phụ thuộc vào đồng thuận của khối. Đề xuất cũng quy định NATO không được triển khai thường trực lực lượng dưới quyền chỉ huy của khối trên lãnh thổ Ukraine trong thời bình.

Một thay đổi lớn trong bản sửa đổi do châu Âu đề xuất là việc loại bỏ điều khoản công nhận Nga kiểm soát lãnh thổ Ukraine. Kế hoạch 28 điểm ban đầu được cho là có nội dung vùng Donbass sẽ được quốc tế công nhận thuộc về Nga.

Một số nhượng bộ vẫn được giữ lại, như khả năng Nga quay trở lại nhóm G8.

Đề xuất của châu Âu còn bao gồm việc đưa Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vào diện quản lý quốc tế, với sản lượng điện chia đều cho cả Ukraine và Nga.