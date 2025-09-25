Phó Tổng thống Mỹ: Ông Trump “ngày càng mất kiên nhẫn” với Nga

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Bloomberg.

“Tôi tin rằng Tổng thống Trump đang thực sự mất kiên nhẫn với Nga, vì ông ấy cho rằng họ không đưa ra đủ cam kết để chấm dứt xung đột”, ông Vance nói khi tới bang Bắc Carolina, theo tờ Kyiv Independent.

Ông Vance nhấn mạnh Mỹ đã tiến hành “các cuộc đàm phán thiện chí” với cả Nga và Ukraine, song Moscow chưa đáp lại theo cách tương tự.

“Ông Trump muốn xung đột này kết thúc và đang làm tất cả những gì có thể để chấm dứt. Nhưng nếu Nga từ chối đàm phán một cách thiện chí, thì điều đó sẽ rất bất lợi cho chính đất nước họ. Tổng thống đã nói rõ như vậy”, ông Vance cho biết.

Theo ông Vance, những phát biểu gần đây của Tổng thống Trump không phải là sự thay đổi lập trường mà là “sự thừa nhận thực tế”, trong bối cảnh Washington tiếp tục tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

“Cuộc xung đột này không chỉ gây tổn thất cho Nga mà còn cho cả Ukraine và Mỹ. Chúng tôi mong sự đổ máu phải chấm dứt. Đó vẫn là quan điểm của Tổng thống Trump”, ông Vance nói thêm.

Tuyên bố được ông Vance đưa ra một ngày sau cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở New York. Cuộc gặp diễn ra bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông Trump từng kêu gọi Ukraine nhượng bộ Nga, nhưng sau cuộc gặp, ông để ngỏ khả năng Kiev có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ.

“Sau khi tìm hiểu và nắm rõ tình hình quân sự, kinh tế giữa Ukraine và Nga, và sau khi chứng kiến những khó khăn kinh tế mà Nga đang đối mặt, tôi tin rằng Ukraine, với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu, (EU) có đủ khả năng để chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth sau cuộc gặp.

Ông Trump trước đây nhiều lần nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân tích cực với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ giúp Mỹ đóng vai trò trung gian thúc đẩy hòa bình. Hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã gặp nhau trong cuộc họp thượng đỉnh tại Alaska vào ngày 15/8.