Điểm nóng xung đột ngày 10-12: Ukraine tấn công, kho năng lượng Nga cháy suốt 3 ngày

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) hôm 9-12 xác nhận cuộc tấn công xảy ra vào ngày 5-12.

Cảng Temryuk, nằm trên Vịnh Temryuk thuộc biển Azov và được vận hành bởi tập đoàn Mechel, là một trung tâm xuất khẩu quan trọng về khí hóa lỏng (LPG) tại miền Nam nước Nga. Cảng này tiếp nhận các lô hàng dầu, cũng như hàng hóa thông thường, hàng rời và ngũ cốc.

Máy bay không người lái Ukraine đã tấn công một kho chứa khí hóa lỏng tại cảng Temryuk – Nga vào ngày 5-12. Ảnh: Telegram Exilenova+

Các nguồn tin từ cơ quan đặc nhiệm Ukraine chia sẻ với tờ Kyiv Post rằng chiến dịch này do đơn vị "Alpha" thực hiện nhắm vào các cơ sở của Maktren-Nafta, công ty chuyên xử lý lô hàng khí hóa lỏng.

Cuộc tấn công đã gây ra đám cháy lớn tại khu vực bồn chứa của kho chứa, thiêu rụi hơn 20 trong số 30 bồn chứa, mỗi bồn chứa đựng 200 m3 nhiên liệu. Các máy bay không người lái cũng phá hủy một số toa xe bồn, một thùng chứa nhiên liệu trung gian và một sàn bốc xếp. Vụ cháy bao phủ diện tích khoảng 3.000 m2.

Maktren-Nafta vận chuyển khí hóa lỏng từ toa tàu và bồn chứa lên các tàu chở chuyên dụng. Trạm này được xây dựng vào năm 2008, có thể xử lý tới 400.000 tấn khí hóa lỏng mỗi năm. Nguồn tin của SBU cho biết Ukraine sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga, với lý do doanh thu từ lĩnh vực này giúp tài trợ cho cuộc xung đột.

Nguồn tin cho biết: "Các vụ nổ bên trong nước Nga, tại các cơ sở hỗ trợ xung đột sẽ tiếp diễn". Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng tuyên bố rằng các hoạt động như vậy sẽ tiếp tục đến khi nào Nga còn tiến hành cuộc xung đột.

Các quan chức Nga cũng thừa nhận xảy ra vụ cháy tại cảng ngay sau vụ tấn công ngày 5-12 nhưng không nêu rõ nguyên nhân. Sở chỉ huy tác chiến khu vực Krasnodar cho biết một số bộ phận của cơ sở hạ tầng cảng đã bị hư hại trong vụ tấn công. Chính quyền cho hay không có thương vong và nhân viên đã được sơ tán để phòng ngừa.

Trong diễn biến liên quan, hôm 9-12, một số khu vực của Nga hứng chịu cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn. Đáng chú ý nhất là vụ nổ ở TP Cheboksary, thủ phủ của Cộng hòa Chuvash thuộc Nga. Theo ước tính sơ bộ, một trong những mục tiêu tiềm năng là nhà máy Energozapchastina, nơi sản xuất thiết bị máy phát điện và phụ tùng cho hệ thống điện và là một phần của tổ hợp công nghiệp-quân sự Nga.

Cùng lúc đó, các vụ nổ cũng được nghe thấy ở khu vực Ryazan. Bộ Quốc phòng Nga cho hay đã bắn hạ 10 máy bay không người lái Ukraine. Thống đốc Pavel Malkov khẳng định "không có thiệt hại nghiêm trọng" nhưng các cơ quan cứu hộ đang đánh giá thiệt hại.

Khu vực Lipetsk cũng không tránh khỏi cuộc tấn công. Các vụ nổ bắt đầu ngay sau nửa đêm và người dân địa phương cho biết tường nhà của họ rung chuyển do ảnh hưởng.

Song song đó, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh hơn 120 máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở nhiều khu vực khác nhau, bao gồm khu vực Belgorod, bán đảo Crimea, Krasnodar Krai, Kalmykia, biển Caspi và các vùng lãnh thổ khác.