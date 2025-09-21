Ông Zelensky: Châu Âu đang làm "lãng phí thời gian"

Ông Zelensky sắp có cuộc gặp lần thứ 3 với ông Trump trong năm nay (ảnh: Reuters)

Ông Zelensky muốn phương Tây đẩy mạnh trừng phạt Nga

Phát biểu với báo giới hôm 20/9, Tổng thống Ukraine cho biết, nước này kỳ vọng Mỹ, châu Âu tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga, vì sự chậm trễ đang làm suy yếu sức ép đối với Moscow.

“Nếu chiến sự tiếp diễn và không có bước đi nào hướng tới hòa bình, chúng tôi kỳ vọng sẽ có các lệnh trừng phạt. Đây là chủ đề thứ hai mà tôi sẽ nêu ra trong cuộc gặp với Tổng thống Trump. Ông ấy đang chờ đợi những bước đi mạnh mẽ từ châu Âu. Tôi cũng chia sẻ quan điểm của mình: Theo tôi, chúng ta đang lãng phí quá nhiều thời gian vì chờ đợi, không áp đặt trừng phạt, hoặc không thực hiện những hành động mà chúng ta mong đợi”, ông Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, châu Âu cần hành động nhanh chóng, vì việc gom tất cả các lệnh trừng phạt lại thành một gói rồi mới áp dụng “chỉ làm chậm áp lực đối với Nga”.

Trong bài phát biểu, ông Zelensky cũng bày tỏ niềm tin rằng, một số quốc gia châu Âu đang mua năng lượng Nga (như Slovakia và Hungary) có thể dừng lại, nếu chính quyền của ông Trump nghiêm túc.

“Ví dụ, tôi tin rằng Slovakia sẽ tiến gần hơn tới lập trường này. Mọi ánh mắt đang dõi theo Mỹ. Ông Orban (Thủ tướng Hungary) không thể hành động đơn độc. Và vấn đề không chỉ là ông Orban hay Hungary. Slovakia, Hungary và một số nước khác cũng đang cung cấp hạ tầng cho nguồn năng lượng Nga”, ông Zelensky nói.

Hôm 13/9, Tổng thống Mỹ Trump cho biết, ông sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt “cứng rắn” với Nga, nhưng chỉ khi tất cả thành viên NATO ngừng mua dầu Nga.

Cuộc gặp với ông Trump

Hôm 20/9, Tổng thống Ukraine cho biết, ông dự kiến gặp ông Trump vào tuần tới, trong cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ). Cuộc họp được lên lịch từ ngày 23 đến 29/9.

“Sẽ có rất nhiều cuộc thảo luận song phương. Về kinh doanh, công nghệ, quốc phòng và thỏa thuận khoáng sản. Sự kiện này sẽ kết hợp với một cuộc họp kinh tế lớn và một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ”, ông Zelensky tiết lộ.

“Ngoài ra, rất có thể sẽ có cuộc gặp giữa các Đệ nhất phu nhân của Ukraine và Mỹ về vấn đề nhân đạo”, ông Zelensky nói.

Lần gần đây nhất ông Zelensky gặp ông Trump là vào ngày 18/8, trong cuộc họp với các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng. Trước đó, hôm 15/8, ông Trump gặp Tổng thống Nga Putin ở Alaska.