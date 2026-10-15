Cựu Tổng thống Ukraine gửi thư ngỏ đến Tổng thống Mỹ Trump

Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko. (Ảnh: AP)

Trong bức thư ngỏ đăng tải trên Facebook, ông Yushchenko viết: “Ở bối cảnh thực tế này, người dân Ukraine nghe thấy những lời kêu gọi rằng Ukraine nên dừng lại, rằng Ukraine nên kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga, rằng việc buôn bán năng lượng của Nga không liên quan đến việc Nga sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công Ukraine. Đó là điều không thể”.

"Số tiền chi trả cho nhiên liệu Nga không phải là một khái niệm trừu tượng mang tên 'thương mại'. Nó đang tiếp sức cho một nền kinh tế đứng đằng sau một chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Ông Yushchenko cũng nhìn lại các sự kiện diễn ra hơn ba thập kỷ trước, khi Liên bang Xô viết đang tan rã.

Ông lưu ý rằng vào thời điểm đó, Ukraine sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới. "Trong các cuộc đàm phán với các đồng minh, chúng tôi đã đồng ý từ bỏ kho vũ khí này. Chúng tôi làm vậy vì tin rằng một thế giới được vận hành dựa trên các thỏa thuận sẽ an toàn hơn một thế giới bị chi phối bởi vũ khí hạt nhân”.

"Năm 1994, Mỹ cùng các đối tác đã ký kết Bản ghi nhớ Budapest, đưa ra những cam kết chính thức với Ukraine về an ninh, chủ quyền và sự bất khả xâm phạm của biên giới quốc gia chúng tôi”, ông Yushchenko viết.

“Họ cam kết không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại Ukraine. Mỹ đã gánh vác trách nhiệm đạo đức đối với Ukraine. Vậy vì sao giờ đây - khi chúng tôi đang bị tấn công - lại có người quên đi chữ ký của Mỹ trên văn bản này?"

Vào ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đạt được thỏa thuận về việc Nga cung cấp nhiên liệu diesel cho Mỹ cũng như thị trường toàn cầu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, quyết định của ông Trump về việc đơn phương dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga và cho phép nước này xuất khẩu nhiên liệu diesel là bất công và thiếu công bằng.