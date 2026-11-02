Phạt 7,5 triệu người dán quảng cáo thông tắc bồn cầu trước cửa nhà dân

Ngày 2/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Ngọc Hà vừa xử lý một trường hợp dán tờ rơi quảng cáo trái quy định gây mất mỹ quan đô thị.

Trước đó, chiều 29/10, trong quá trình tuần tra tại ngõ 97 Văn Cao, Tổ công tác Công an phường Ngọc Hà phát hiện N.V.Đ. (SN 1989, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) đang dán tờ rơi quảng cáo dịch vụ thông tắc nhà vệ sinh, hút bể phốt trước cửa nhà dân. Lực lượng chức năng đã thu giữ 55 tờ rơi tại hiện trường và đưa đối tượng về trụ sở để làm việc.

Công an làm việc với người vi phạm. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Tại cơ quan công an, N.V.Đ. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Công an phường Ngọc Hà đã tham mưu UBND phường lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt N.V.Đ. số tiền 7,5 triệu đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Nghị định 87/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Số tờ rơi và điện thoại tang vật. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Qua vụ việc trên, Công an phường Ngọc Hà khuyến cáo các cá nhân, hộ kinh doanh nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật về quảng cáo, không tự ý dán, treo tờ rơi sai nơi quy định. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm để giữ gìn cảnh quan đô thị văn minh, sạch đẹp.