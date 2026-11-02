Yêu cầu báo cáo tiền lương, thưởng Tết trước ngày 25/11

Theo công văn vừa ban hành, Bộ Nội vụ cũng yêu cầu các Sở Nội vụ phối hợp với tổ chức công đoàn nắm bắt tình hình đời sống công nhân, chủ động xây dựng phương án phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công trong dịp Tết.

Các đơn vị được giao phối hợp với doanh nghiệp rà soát hợp đồng lao động, quy chế trả lương, thưởng và việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động. Doanh nghiệp căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2026 để xây dựng phương án thưởng Tết và thông báo công khai cho người lao động biết.

Năm 2025, tiền lương bình quân của người lao động đạt 9,76 triệu đồng mỗi tháng, tăng 11% so với năm 2024. Trong đó, lao động tại doanh nghiệp nhà nước nhận bình quân gần 12,9 triệu đồng, doanh nghiệp tư nhân 8,6 triệu đồng và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 10,2 triệu đồng.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thống kê từ hơn 50.000 doanh nghiệp với 4,2 triệu lao động cho thấy mức thưởng bình quân gần 8,7 triệu đồng mỗi người, tăng 13% so với năm trước. Doanh nghiệp nhà nước thưởng bình quân 9,4 triệu đồng, doanh nghiệp tư nhân 7,4 triệu đồng và doanh nghiệp FDI 9,2 triệu đồng.

Công nhân gói bánh chưng dịp Tết Bính Ngọ tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Thúy

Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 7 ngày liên tục, từ 4/2 đến hết 10/2/2027, tức 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi.

Với khu vực doanh nghiệp, người sử dụng lao động chủ động bố trí lịch nghỉ phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, bảo đảm người lao động được nghỉ Tết Nguyên đán 5 ngày, hưởng nguyên lương. Nếu ngày nghỉ Tết trùng ngày nghỉ hàng tuần, người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Người sử dụng lao động có thể lựa chọn cho người lao động nghỉ trước và sau Tết theo các phương án: một ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi (5/2-11/2/2027); nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi (4/2-10/2/2027); hoặc nghỉ 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi (3/2-9/2/2027).

Theo Điều 104 Bộ luật Lao động, thưởng là số tiền, tài sản hoặc hình thức khác mà người sử dụng lao động dành cho người lao động căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định, công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.