Thông tin ban đầu, trưa 2/2, người dân thôn 4, xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực bếp của gia đình anh T.V.T. (SN 1982, trú tại địa phương). Nghe tiếng động bất thường, nhiều người dân tới kiểm tra.

Trên địa bàn Hà Tĩnh vừa xảy ra vụ việc cha tử vong, con bị thương nghi do nổ bình gas. Ảnh minh hoạ.

Tại hiện trường, khu vực gian bếp bị xáo trộn, nền nhà xuất hiện nhiều vết máu. Thời điểm này, anh T. đã tử vong, trong khi con trai anh (SN 2007) bị thương và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Cẩm Trung phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) và Viện KSND khu vực 1 tiến hành công tác xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, vụ việc nhiều khả năng xuất phát từ việc nổ bình gas trong quá trình sinh hoạt. Gia đình nạn nhân không đề nghị khám nghiệm tử thi và hiện trường, đồng thời xin được tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Chính quyền xã Cẩm Trung đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân.