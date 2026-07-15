Ông Zelensky bị cáo buộc tìm cách gạt bỏ 'đối thủ' Fedorov: Nội bộ Ukraine hoang mang

Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov ngồi cạnh Tổng thống Zelensky trong cuộc họp với phái đoàn Đức tại Kiev hồi tháng 5/2026. Ảnh: GI.

Việc Thủ tướng Yuliia Svyrydenko bất ngờ từ chức đã mở đường cho một cuộc cải tổ nội các quy mô lớn, và ông Fedorov có thể nằm trong số những người bị ảnh hưởng bởi cuộc cải tổ này, một quan chức cấp cao của Ukraine quen thuộc với vấn đề này nói với tờ Kyiv Independent. Nếu bị cách chức, ông sẽ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng thứ hai liên tiếp rời nhiệm sở sau khoảng 6 tháng, sau người tiền nhiệm của ông, Denys Shmyhal.

"Nếu chuyện tương tự lại xảy ra với Mykhailo Fedorov, thì chẳng có gì đáng cười cả"- nữ nghị sĩ Inna Sovsun viết trên Facebook.

"Tất cả các ưu tiên quan trọng sẽ bị loại bỏ, và quân đội sẽ một lần nữa được thông báo: 'Hãy quên tất cả những gì Fedorov đã đề nghị. Giờ đây, vị bộ trưởng mới sẽ bắt kịp tiến độ và đề xuất những giải pháp mới, công bằng hơn cho quân đội. Lần này chắc chắn là như vậy'" - bà Sovsun nói thêm.

Nhân vật được tín nhiệm

Trong cuộc thăm dò ý kiến hồi tháng 6 của Viện Xã hội học Quốc tế Kiev, ông Fedorov có tỷ lệ tín nhiệm ròng cao thứ hai trong số các nhân vật chính trị: 50% người được hỏi cho biết họ tin tưởng ông và 21% cho biết họ không tin tưởng.

Trong nhiệm kỳ ngắn ngủi của mình, ông đã đưa ra một loạt thay đổi, bao gồm một cuộc cải cách quân sự gây tranh cãi, các hệ thống mới để đo lường hiệu quả hoạt động của các đơn vị, chẳng hạn như Trung tâm Điều khiển Nhiệm vụ, và một sáng kiến phòng không tư nhân, cùng nhiều đổi mới khác.

Bộ trưởng cũng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán dẫn đến việc quân đội Nga mất quyền truy cập vào Starlink, giúp lực lượng Ukraine giành lại thế chủ động trên chiến trường.

Quyết định thay thế một nhân vật được nhiều người yêu mến và đánh giá là có năng lực chắc chắn sẽ gây tranh cãi trong giới chính trị gia Ukraine và toàn xã hội Ukraine.

Một số nhân vật công chúng đã lên tiếng ủng hộ Fedorov, trong đó có Oleksandr Yarmak, một rapper người Ukraine kiêm quân nhân thuộc Lữ đoàn Nemesis số 412, và Andriy Khlyvnyuk, thủ lĩnh của ban nhạc nổi tiếng BoomBox của Ukraine và là một hạ sĩ trong đơn vị tình nguyện Khyzhak thuộc Lực lượng Cảnh sát Tuần tra Ukraine.

Chia rẽ nội bộ

Tuy nhiên, một nghị sĩ đối lập giấu tên nói với tờ Kyiv Independent rằng căng thẳng giữa ông Fedorov và quốc hội đã gia tăng, một phần do Bộ trưởng Quốc phòng ít giao tiếp với các nghị sĩ. Nhà phân tích chính trị Volodymyr Fesenko cũng đưa ra nhận định tương tự.

Ông Fesenko cho biết: "Một số thành viên trong nhóm của tổng thống, đặc biệt là trong phe Người Tôi Tớ của Nhân Dân, đang thúc đẩy việc loại bỏ ông Fedorov", đồng thời nói thêm rằng nỗ lực này cũng có thể liên quan đến những chia rẽ nội bộ trong ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine, đặc biệt là lĩnh vực máy bay không người lái.

"Các nhà sản xuất vũ khí cảm thấy họ đang bị gạt ra ngoài lề, đổ lỗi cho Fedorov và đang cố gắng loại bỏ ông ta" - nhà phân tích nói thêm.

Cố vấn của Fedorov, Serhii Beskrestnov, một chuyên gia quân sự, đã ám chỉ sự tồn tại của các âm mưu tham nhũng, nhưng không nói rõ lĩnh vực nào.

"Khi bạn triệt phá bất kỳ đường dây tham nhũng nào, luôn có một 'nhân vật' đứng đằng sau. Chính 'nhân vật' đó là người mất tiền - đôi khi là những khoản tiền khổng lồ" - Beskrestnov nói. "Dĩ nhiên, 'nhân vật' đó sẽ làm mọi cách để tránh thiệt hại và loại bỏ nguyên nhân gây ra tham nhũng”.

Một cố vấn khác của Fedorov, nhà hoạt động xã hội và gây quỹ người Ukraine Serhii Sternenko, cũng tuyên bố trên X rằng bộ trưởng quốc phòng đã trở thành mục tiêu của "các cuộc tấn công thông tin" trên Telegram sau khi lên tiếng về các hành vi tham nhũng bị cáo buộc trong Bộ Quốc phòng.

Căng thẳng với ông Zelensky

Các nhà lập pháp trao đổi với tờ Kyiv Independent cho biết, những đồn đoán về việc ông Fedorov có thể bị cách chức cũng phản ánh sự căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng thống Volodymyr Zelensky.

"Những nỗ lực nhằm gạt bỏ những người có năng lực xung quanh ông Zelensky phản ánh điểm yếu của ông ấy" - Volodymyr Ariev, một nghị sĩ thuộc đảng đối lập Đoàn kết châu Âu, cho biết. "Chúng cho thấy ông ấy cảm thấy không thoải mái khi phải bao quanh mình bằng những nhân vật mạnh mẽ và hiệu quả".

Yaroslav Yurchyshyn, một nghị sĩ thuộc đảng Holos, cho biết hình ảnh công khai của Fedorov có thể khiến Zelensky coi ông là một đối thủ tiềm năng, xét đến thành tích của ông khi còn là bộ trưởng chuyển đổi số, một vai trò mà ông đã giám sát việc tạo ra Diia, ứng dụng dịch vụ nhà nước của Ukraine, và những nỗ lực hiện tại của ông trong việc giới thiệu các công nghệ mới tại Bộ Quốc phòng, bao gồm cả những nỗ lực mở rộng khả năng của máy bay không người lái.

"Ngay khi ai đó trở nên nổi tiếng dù chỉ ở mức độ vừa phải, ông Zelensky bắt đầu coi họ là đối thủ tiềm năng. Đó là lúc căng thẳng bắt đầu nảy sinh" - Yurchyshyn nói.