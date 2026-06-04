Ông Trump vô tình tiết lộ bí mật lớn nhất của Israel?

Những tuyên bố mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ngăn Israel tấn công Beirut đang gây tranh cãi tại Trung Đông. Ảnh: JIM WATSON

Theo bài bình luận của Nournews, phát biểu này không phản ánh vai trò kiến tạo hòa bình của Washington mà ngược lại cho thấy mức độ ảnh hưởng quyết định của Mỹ đối với các hành động của Israel, đồng thời đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của Washington trong những cuộc khủng hoảng kéo dài tại Trung Đông.

Trong lúc các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Lebanon gia tăng, Gaza tiếp tục bị phong tỏa và xuất hiện thông tin về kế hoạch mở rộng chiến dịch quân sự của Israel tại miền nam Lebanon cũng như vùng ngoại ô phía nam Beirut, ông Trump bất ngờ đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng: "Tôi đã có một cuộc điện đàm rất hiệu quả với Thủ tướng Netanyahu. Ông ấy bảo đảm với tôi rằng sẽ không có lực lượng nào được điều đến Beirut và những đơn vị đã trên đường cũng đã được lệnh quay trở lại".

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố rằng thông qua các đại diện cấp cao, ông đã có cuộc trao đổi với Hezbollah và lực lượng này đồng ý với một lệnh ngừng bắn hoàn toàn.

“Israel sẽ không tấn công Hezbollah và Hezbollah cũng sẽ không tấn công Israel", ông Trump nhấn mạnh.

Ông Trump còn khẳng định một thỏa thuận ngừng bắn tại Lebanon đã đạt được, các cuộc đàm phán với Iran đang tiến triển nhanh hơn và Israel sẽ không đưa quân tới Beirut.

Theo Nournews, đây là một nỗ lực nữa của ông Trump nhằm kiểm soát câu chuyện truyền thông và xây dựng hình ảnh bản thân như một nhân vật có khả năng giải quyết các cuộc khủng hoảng quốc tế.

Tuy nhiên, bài viết cho rằng những tuyên bố này không phải bằng chứng cho thấy Mỹ đang theo đuổi hòa bình, mà là lời nhắc nhở về nhiều thập kỷ Washington đồng hành cùng Israel trong các cuộc chiến và xung đột trong khu vực.

Hình ảnh hòa giải và thực tế trên chiến trường

Bài viết nhận định, ông Trump đang cố gắng nâng cao vị thế chính trị cá nhân cũng như quảng bá hình ảnh Mỹ như một lực lượng thúc đẩy hòa bình và giảm leo thang căng thẳng.

Tuy nhiên, theo Nournews, thực tế trên chiến trường lại cho thấy một bức tranh khác. Cuộc chiến tại Ukraine vẫn tiếp diễn, trong khi xung đột ở Gaza chưa có dấu hiệu chấm dứt bất chấp những tuyên bố nhiều lần của ông Trump về hòa bình. Theo Nournews, Mỹ không thể được xem là một bên trung gian trung lập trong các cuộc xung đột ở Trung Đông.

Nournews cũng nhấn mạnh rằng, Mỹ từng đóng vai trò trung tâm trong nhiều tiến trình ngoại giao nhưng lại không thực hiện đầy đủ các cam kết của mình. Bài viết viện dẫn các cuộc đàm phán với Iran và cho rằng Washington cuối cùng vẫn lựa chọn sức ép quân sự trong quá trình ngoại giao.

Theo Nournews, nguyên nhân khiến ông Trump can thiệp vào vấn đề Lebanon không đơn thuần xuất phát từ mong muốn hòa bình mà còn liên quan đến những diễn biến thực địa. Một mặt là khả năng đáp trả của Hezbollah đối với các cuộc tấn công của Israel, mặt khác là những cảnh báo cứng rắn từ Iran cùng các lực lượng đồng minh trong khu vực.

Tuyên bố của ông Trump và mối quan hệ Mỹ - Israel

Nournews cho rằng, phát biểu của ông Trump vô tình gửi đi một thông điệp quan trọng: ban lãnh đạo Israel cuối cùng vẫn phụ thuộc vào Washington và Mỹ hoàn toàn có khả năng tác động trực tiếp đến các quyết định quân sự của Tel Aviv.

Theo lập luận của bài viết, nếu Mỹ có thể ngăn chặn hoặc làm giảm các hoạt động quân sự của Israel chỉ bằng một cuộc điện đàm, điều đó đồng nghĩa Washington có ảnh hưởng đáng kể đối với các hành động của Israel tại Gaza, Lebanon, Syria và những khu vực khác trong khu vực.

Bài viết tiếp tục nhấn mạnh rằng Mỹ trong nhiều thập kỷ đã cung cấp cho Israel nguồn hỗ trợ quân sự khổng lồ lên tới hàng trăm tỷ USD, điều mà theo tác giả cho thấy mối quan hệ chiến lược sâu sắc giữa hai bên.

Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: nếu Mỹ có đủ ảnh hưởng để ngăn chặn chiến tranh bằng một cuộc điện thoại, vì sao Washington không hành động mạnh mẽ hơn trước những gì các bên chỉ trích là thảm họa nhân đạo tại Gaza hay các chiến dịch quân sự của Israel ở những quốc gia khác?

Theo Nournews, Washington thường hỗ trợ hoặc kiềm chế Israel tùy theo lợi ích chiến lược của mình tại từng thời điểm. Do đó, Mỹ không phải là giải pháp cho các cuộc khủng hoảng khu vực mà là một phần nguyên nhân dẫn đến những cuộc khủng hoảng đó.