Ông Trump nổi nóng với Thủ tướng Israel vì làm hỏng đàm phán với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: EPA

Hãng tin Axios dẫn lời hai quan chức Mỹ và một nguồn tin thứ ba biết về cuộc điện đàm cho hay ông Trump đã cáo buộc ông Netanyahu gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ với Iran, đồng thời yêu cầu Israel ngừng cuộc tấn công dự kiến ​​vào thủ đô Beirut của Lebanon. Axios mô tả đây là một trong những cuộc trao đổi qua điện thoại tồi tệ nhất giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Tổng thống Mỹ Trump trở lại nắm quyền nhiệm kỳ 2.

Một quan chức Mỹ tóm tắt lời ông Trump nói với Thủ tướng Israel Netanyahu: "Ông điên rồi. Nếu không có tôi thì ông đã ở trong tù rồi. Tôi đang cứu ông đấy. Giờ ai cũng ghét ông. Ai cũng ghét Israel vì chuyện này".

Một nguồn tin khác nắm được nội dung cuộc điện đàm tiết lộ thêm rằng ông Trump “tức giận” và hét lên với ông Netanyahu: “Ông đang làm cái quái gì vậy?”.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Mỹ đã nhấn mạnh quyền tự vệ của Israel nhưng bày tỏ lo ngại về việc Thủ tướng Netanyahu đã leo thang một cách không cân xứng trong những ngày gần đây, khiến thương vong dân thường ngày càng tăng và làm nhiều tòa nhà bị san bằng để nhắm mục tiêu vào các chỉ huy riêng lẻ của nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon.

Israel đã đẩy mạnh chiến dịch ném bom ở Lebanon trong những ngày gần đây, nhắm vào những mục tiêu được cho thuộc Hezbollah. Quân đội Israel đã tiến sâu hơn vào miền nam Lebanon, chiếm Lâu đài Beaufort, một pháo đài thời Thập tự chinh 900 năm tuổi và là một vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực.

Iran đã tuyên bố dừng đàm phán với Mỹ vì một bản ghi nhớ đang đàm phán với Washington đã nêu rõ việc chấm dứt các hành động thù địch ở Lebanon. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết ông đã nói chuyện với Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri và cảnh báo phản ứng của Tehran có thể vượt ra ngoài việc ngừng thương lượng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tiết lộ đã có cuộc nói chuyện với ông Netanyahu, yêu cầu nhà lãnh đạo này không tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào Beirut. Theo lãnh đạo Nhà Trắng, Thủ tướng Israel “đã ra lệnh cho quân đội của mình rút lui”.

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố các đại diện của thủ lĩnh Hezbollah đã đồng ý ngừng bắn vào Israel.