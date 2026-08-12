Phát hiện tiền cổ, kiếm trong mộ gạch ở Nghệ An

Hơn hai tháng trước, một người dân trú xã Nam Giang cũ, nay là xã Kim Liên, đào đất làm hàng rào thì phát hiện một số hàng gạch ở độ sâu khoảng 50-70 cm. Nghi phía dưới có công trình khảo cổ, người này trình báo chính quyền.

Sau khi khảo sát hiện trường, cán bộ chuyên môn xác định đây là mộ gạch cổ, dài 3,1 m, rộng 1,15 m và cao 1,05 m.

Mộ gạch cổ ở xã Kim Liên. Ảnh: Hùng Lê

Hai ngày qua, Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ chức khai quật mộ gạch cổ tại xã Kim Liên.

Trong khu vực khai quật, lực lượng chức năng tìm thấy tiền cổ, hai kiếm, một chiếc âu, một số chân đèn bằng đất nung. Căn cứ hiện trạng ban đầu, các chuyên gia nhận định ngôi mộ có thể có niên đại từ thế kỷ 3 đến 7.

Hiện các chuyên gia tiếp tục làm rõ cấu trúc, niên đại và giá trị của ngôi mộ cùng những hiện vật được phát hiện. Việc khai quật dự kiến kéo dài khoảng 40 ngày.

Một số hiện vật khác được phát hiện trong quá trình khai quật. Ảnh: Hùng Lê

Ông Hồ Mạnh Hà, Phó phòng Quản lý Di sản văn hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An, đánh giá việc phát hiện mộ gạch cùng các hiện vật có giá trị trong nghiên cứu khảo cổ, giúp bổ sung tư liệu về đời sống, tập tục mai táng và hoạt động giao thương của cư dân tại Nghệ An giai đoạn từ thế kỷ 3 đến 7.

Mộ gạch là loại mộ táng xuất hiện phổ biến ở Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử cổ. Mộ được xây bằng gạch, có tường bao, nền và mái vòm, một số được chia thành nhiều gian hoặc thất. Gạch xây mộ có thể được trang trí hoa văn như hình đồng tiền, ô trám, xương cá... Bên trong mộ có đồ tùy táng bằng gốm, đất nung, kim loại, tiền cổ và các vật dụng khác.