Ông Trump và đồng minh Cộng hòa lâu năm mâu thuẫn nghiêm trọng vì vụ tỉ phú ấu dâm Epstein

Mối quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Hạ nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene – đồng minh lâu năm của ông Trump – đang bị rạn nứt đáng kể, theo hãng tin Reuters.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 14-11, ông Trump gọi bà Greene là "kỳ quặc" và "một người hay càu nhàu". Trong ngày 15-11, ông tiếp tục đăng tải 2 bài viết, gọi bà là Greene "nữ nghị sĩ hạng nhẹ", "kẻ phản bội" và "nỗi ô nhục" của đảng Cộng hòa.

Ông Donald Trump và bà Marjorie Taylor Greene trong một chiến dịch tranh cử năm 2024. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Trump cũng cho biết ông sẽ ủng hộ ứng cử viên phù hợp để đối đầu bà Greene trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Đáp lại, trong bài viết đăng tải trên mạng xã hội hôm 14-11, bà Greene cáo buộc ông Trump nói dối về bà và cố gắng đe dọa các thành viên đảng Cộng hòa khác, trước khi Hạ viện bỏ phiếu vào tuần tới về việc công bố các hồ sơ liên quan “tỉ phú ấu dâm” Jeffrey Epstein.

Hôm 15-11, bà Greene cáo buộc ông Trump đặt tính mạng của bà vào vòng nguy hiểm, cho rằng những lời chỉ trích trực tuyến của ông đã gây ra làn sóng đe dọa nhắm vào bà.

Trước đó, hôm 12-11, bà Greene là một trong 4 hạ nghị sĩ thuộc Cộng hòa đã cùng các nghị sĩ đảng Dân chủ ký vào bản kiến ​​nghị, kêu gọi Hạ viện bỏ phiếu về việc công bố toàn bộ hồ sơ của Bộ Tư pháp liên quan ông Epstein.

Tỉ phú Epstein – trùm tài chính mang nhiều tai tiếng và từng bị kết án tội tình dục – đã tự sát trong phòng giam tại New York năm 2019. Gần đây, phía đảng Dân chủ công bố những email được cho là của ông Epstein có nhắc đến ông Trump, làm dấy lên sự hoài nghi về mối quan hệ giữa hai người.

Về phía ông Trump, ông nhiều lần khẳng định đã cắt đứt quan hệ với ông Epstein từ trước khi các rắc rối pháp lý của nhân vật này nổ ra vào năm 2006.