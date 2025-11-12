Ông Trump tuyên bố 'chiến thắng lớn' trước đảng Dân chủ vụ đóng cửa chính phủ

Ngày 11-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố giành chiến thắng trước phe Dân chủ trong đợt đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài nhất trong lịch sử, theo hãng tin AFP.

Ông Trump nhấn mạnh việc một số thượng nghị sĩ Dân chủ ngày 10-11 đã tách khỏi đảng Dân chủ để bỏ phiếu cùng phe Cộng hòa, ủng hộ một thỏa hiệp mở đường cho việc chấm dứt thế bế tắc tại Quốc hội.

“Xin chúc mừng một chiến thắng rất lớn” - Tổng thống Trump nói tại lễ kỷ niệm Ngày Cựu chiến binh ở Nghĩa trang Quốc gia Arlington (bangVirginia).

“Chúng ta đang mở cửa lại đất nước - điều lẽ ra không bao giờ nên bị đóng” - ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ kỷ niệm Ngày Cựu chiến binh ở Nghĩa trang Quốc gia Arlington (bangVirginia). Ảnh: WHITE HOUSE

Việc chính phủ ngừng hoạt động đã khiến 1 triệu nhân viên liên bang không được trả lương, làm gián đoạn hoạt động hàng không ngay trước mùa nghỉ lễ và đe dọa cắt giảm trợ cấp lương thực cho các hộ thu nhập thấp.

8 thượng nghị sĩ Dân chủ đã tách khỏi đảng để ủng hộ dự luật cấp ngân sách cho chính phủ đến tháng 1-2026.

Dự luật này sẽ được trình lên Hạ viện vào ngày 12-11, và việc đóng cửa chính phủ có thể kết thúc vào ngày 14-11.

Tuy nhiên, diễn biến này đã gây chia rẽ trong nội bộ đảng Dân chủ, khi nhiều lãnh đạo cấp cao cho rằng đảng lẽ ra nên kiên trì đấu tranh để gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế - vấn đề cốt lõi trong cuộc đối đầu lần này.

Theo Reuters, những phát biểu của ông Trump một lần nữa cho thấy ông đi ngược lại thông lệ của các đời tổng thống Mỹ, vốn thường tránh đưa ra thông điệp mang tính đảng phái khi phát biểu trước các quân nhân hoặc trong các sự kiện tưởng niệm.

Tổng thống Trump cũng cho biết có kế hoạch đổi tên Ngày Cựu chiến binh 11-11 thành “Ngày Chiến thắng” để tưởng niệm Thế chiến I, và áp dụng cách gọi tương tự cho ngày 8-5 nhằm vinh danh những binh sĩ thiệt mạng trong Thế chiến II.