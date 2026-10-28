Ông Trump tuyên bố về khả năng Venezuela sáp nhập vào Mỹ

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh AP

“Venezuela sẽ trở thành một quốc gia thịnh vượng và ai mà biết được, có thể một ngày nào đó, trong tương lai không xa, nước này sẽ trở thành bang thứ 51 giàu có và thịnh vượng.

Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra” – Tổng thống Mỹ Trump phát biểu tại một cuộc mít tinh của những người ủng hộ (đảng Cộng hòa) ở bang Texas. Ông tuyên bố, nếu kịch bản này trở thành hiện thực, Venezuela sẽ tổ chức “bầu cử Thống đốc thay vì bầu cử Tổng thống”.

“Venezuela có rất nhiều dầu mỏ. Các bạn có biết cách tìm dầu mỏ ở Venezuela là gì không? Chỉ cần nhìn xuống mặt đất mà thôi”- Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Các chính trị gia và công luận Nam Mỹ coi đây là tư duy can thiệp sâu vào chủ quyền quốc gia. Ngay cả phe đối lập tại Venezuela cũng khẳng định mục tiêu của họ là xây dựng một đất nước Venezuela độc lập, dân chủ chứ không phải trở thành một phần của lãnh thổ Mỹ.

Về mặt pháp lý và Hiến pháp Mỹ, việc một quốc gia chủ quyền sáp nhập để trở thành một tiểu bang của Mỹ đòi hỏi các quy trình trưng cầu dân ý, chấp thuận từ Quốc hội Mỹ và sự đồng thuận quốc tế cực kỳ phức tạp. Vì vậy, khả năng Venezuela thực sự sáp nhập vào Mỹ gần như không thể xảy ra trên thực tế.